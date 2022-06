16.06.2022 h 10:24 commenti

Riapre il Museo del calcolatore, in esposizione pezzi dei primi del Novecento

Nella nuova sede di via dell' Aiale oltre ad un addizionatore del 1910, anche il Commodore 64, uno dei primi Pc utilizzato negli anni '80, i floppy disk e i primi videogiochi della Nintendo

Il Museo del calcolatore trasloca dal Dagomari a via dell'Aiale in centro. Dopo due anni di chiusura per mancanza di spazi, la scuola ha dovuto trasformare la sede storica in aula, l'associazione Museo del Calcolatore Odv, ha trovato un nuovo spazio. Grazie a un comodato gratuito con Asl Toscana Centro, una piccola parte della collezione di oltre mille macchine da calcolo, raccolte e catalogate a partire dal 2011, tornerà ad essere visibile al pubblico. La più vecchia è un'addizionale, la bisnonna della calcolatrice in grado di fare somme e sottrazioni, la più moderna un Pc del 1993, nel mezzo si possono ammirare, per i meno giovani ricordare, i floppy disk e i primi videogiochi della Nintendo caricati sul Commodore 64.

Un mondo che fa parte del passato, ma che continua ad affascinare anche le nuove generazioni. “Il nostro piccolo museo – spiega Riccardo Aliani presidente dell'associazione – ha fondamentalmente uno scopo didattico e divulgativo; quando eravamo al Dagomari, durante l'open day era prevista una visita alla nostra esposizione. Da settembre organizzeremo degli incontri anche per le altre scuole superiori, e sempre dopo l'estate apriremo il museo durante il fine settimana, per dare a tutti la possibilità di ammirare queste macchine ormai storiche”.

Intanto sabato 18 il museo delle macchine da calcolo resterà aperto dalle 9 alle 12.

