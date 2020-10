21.10.2020 h 09:53 commenti

Riapre il circolo di Artimino, merende e affettati come quando c’era Mario

La famiglia Magelli ha vinto il bando voluto dalla parrocchia per salvare questo storico spazio. Sarà una gestione nel segno della continuità e del fare comunità.

La famiglia Magelli

Dopo due anni di chiusura, il circolo parrocchiale di Artimino riapre nel segno della continuità e del fare comunità. Al bando voluto da don Cristiano d'Angelo per trovare nuovi gestori di questo noto spazio, hanno risposto in tantissimi ma la scelta ha premiato il progetto con più ricadute sociali e territoriali, ossia quello presentato dalla famiglia Magelli che vive a Prato ma è originaria di Artimino. Simone e Cristina, e i loro figli Francesco e Tommaso sono pronti a cominciare questa nuova avventura alla guida di una struttura storica che per oltre 50 anni è stata legata a doppio filo a Mario Pucci e alla sua famiglia. Ora che Mario e Loriana non sono più tra noi, quello spazio panoramico immerso nel verde del borgo di Artimino rischiava di andare perso o di essere snaturato. Non succederà perché il progetto della famiglia Magelli affonda le sue radici nella tradizione. Si comincia dal nome, che resterà “Da Mario” e si prosegue con l’impostazione che sarà data al circolo con merende prelibate a base di affettati e schiacciate, ciò che ha reso famoso questo circolo in tutto il circondario. “Io e mio marito abbiamo sempre fatto i volontari nei circoli a preparare e sfornare pizze. - racconta Cristina Bitossi - Lui lavora in una nota gastronomia di Prato mentre i miei figli sono uno pasticcere e uno diplomato nel settore alberghiero con esperienze lavorative nel settore. Quando abbiamo visto il bando ci siamo detti: proviamoci e restituiamo ad Artimino un punto di ritrovo per la comunità e per i turisti. Vogliamo riaprire anche il piano di sopra con una libreria, lo spazio per il burraco e la tombola. Mi piace pensare ai clienti che scelgono la loro lettura e si siedono in giardino per leggere e godere del panorama. Puntiamo a rimettere in funzione anche il cinema teatro per gli spettacoli amatoriali di chi vive in zona”. La struttura aveva bisogno di una sistemazione. Per questo il bando prevedeva l’intervento di messa a norma degli impianti e il restyling degli spazi a scomputo dell’affitto per 12 anni di concessione. I lavori sono iniziati la scorsa settimana. L’obiettivo è riaprire per Natale, Covid permettendo, in modo da rodare la “nuova macchina” per la primavera estate, il periodo dell’anno in cui Artimino si circonda di colori e di profumi. Dal 2021 cittadini e turisti, quindi, avranno un motivo in più per salire fino all’antico borgo: le merende del circolo, buone come quelle di Mario. (e.b)

