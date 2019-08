23.08.2019 h 13:57 commenti

Riapre il bar Andrei, a gestirlo la famiglia Wong. "Abbiamo aggiunto al nome la parola "Fortuna" come auspicio positivo"

Chiuderà alle 22 e riaprirà alle 6,30. Oltre al servizio bar continuerà anche la vendita di sigarette, biglietti del treno e dell'autobus. Avere un'attività commerciale è da sempre il sogno del giovane gestore Mario

a.a.

Domani, sabato 24 agosto, inizia una nuova storia per il bar Andrei di via Magnolfi. Come anticipato da Notizie di Prato lo scorso maggio ( LEGGI ), lo storico titolare ha venduto ai cinesi. Si tratta dei fratelli Mario e Antonio Wong, aiutati dal padre, che hanno deciso di mantenere il nome che da oltre 100 anni caratterizza questo bar ma di affiancarvi la parola "La fortuna" come buon auspicio. “Di aprire un bar tabaccheria – spiega Mario – me lo ha consigliato mio padre ed è stato possibile trovarla dopo che ho ottenuto la cittadinanza italiana. Ho cercato per due mesi anche a Firenze, poi abbiamo trovato il bar Andrei e abbiamo deciso di investire in questa attività”. I lavori di ristrutturazione sono durati poco più di un mese, e sostanzialmente non hanno stravolto il locale: “Abbiamo apportato poche modifiche – spiega Wong – sostanzialmente introducendo qualche elemento decorativo che per noi è simbolo di buona fortuna e una nuova macchina per il caffè”. Altra novità è l’orario; apertura alle 6,30 e chiusura alle 22: “Una decisione – puntualizza Wong – presa per salvaguardare la sicurezza della zona”. Stop alla cucina-laboratorio interni. Restano in vendita sigarette, biglietti di treni e autobus e tutta la parte legata al lotto, niente più paste e primi piatti espresso.Per ora l’attività sarà gestita soltanto dalla famiglia Wong, ma in prospettiva c’è l’assunzione di una persona.