19.04.2022 h 17:40 commenti

Riapre Fuori Po’Stò, il giardino dove trascorrere “un’estate a colori”

Imminente l'inaugurazione dei nuovi spazi esterni con tante novità dal GinBar truck al palco dedicato alla musica live

Fuori Po’Stò in via Giulio Borselli a Prato, il rinnovato giardino del locale Po’Stò, è in attesa del bel tempo per aprire in grande stile con un nuovo allestimento, un’immagine rinnovata e importanti novità per inaugurare insieme l’estate. Un’esplosione di colori e gioia è il nuovo mood del locale, un invito a tornare a vivere momenti unici con leggerezza e spensieratezza.

Il nuovo concept, “Prendi l’estate a colori”, evoca i concetti di allegria, di vacanze estive, una pienezza di colori, un’esplosione di buonumore. Così si presenta Fuori Po’Stò, un luogo di piacere dove verranno accolti i clienti per un’immersione, anche breve, di meraviglia e gusto.

”Un’idea che è nata qualche anno fa dalla passione e da una visione condivisa. Fuori Po’Stò continua ad accendere i nostri cuori ogni giorno per regalare a tutti una magnifica estate. Ci piace conquistare le persone con un sorriso, quello che affiora sul viso naturalmente dopo una buona cena, un aperitivo in compagnia o un drink di prima scelta. Vogliamo continuare la nostra missione con in mano una valigia ancora più ricca di sorprese e divertimento per la prossima estate.” afferma il direttore del locale Alfonso Gonzalez e tutto il suo staff.

Si riparte, quindi, con un bagaglio di novità, come ad esempio il GinBar truck, la nuova postazione del DJ, che insieme al palco dedicato alla musica live farà di Fuori Po’Stò il luogo in cui catturare il piacere dell’estate.

Dall’aperitivo alla cena e al dopocena, Fuori Po’Stò è uno spazio di ristoro a tutto tondo dove è possibile fermarsi per un’immersione tra i colori, i profumi e i sapori di chi ama la vita e sa divertirsi con gusto.

La comunicazione è a cura dell’agenzia Instant Love con sede a Torino e Firenze, che per la nuova stagione ha lavorato a una proposta tutta nuova; immagine e mood rinnovati per tradurre la nuova “idea di estate a colori” ed esaltare le summer vibes di Fuori Po’Stò nei visual e nel concept.

La nuova immagine caratterizzerà l’intero allestimento, che ha visto la partecipazione di Silvia Salvadori, artista contemporanea della provincia di Firenze, coinvolta nel progetto di restyling con l’intento di valorizzare i talenti del territorio.

Fuori Po’Stò si affianca a Postò animando la città e traducendo nei fatti l’idea originaria di presentare un’offerta distintiva nel panorama locale: bakery, cucina, caffè e cocktail, un luogo dinamico e vivo dove trascorrere piacevolmente il proprio tempo e vivere un’esperienza di gusto e divertimento dal giorno alla notte.

Consigliato da Restaurant Guru nel 2019 come tra i migliori ristoranti d’Italia.

Instagram. Oltre al sito web è possibile seguire il locale anche sui canali social Facebook

Contatti per informazioni e prenotazioni: Tel. +39 0574 965208, Mail. info@postocafe.it

(articolo a cura Ufficio Commerciale)