Riapertura scuole: prove generali di ripartenza alle superiori con i corsi di recupero

Un test che ha funzionato, i ragazzi felici di tornare in classe hanno rispettato tutte le norme previste dai protocolli anticontagio. "Bello tornare in classe, ma è faticoso tenere la mascherina"

Prove generali per l’inizio dell’anno scolastico, con l’inizio dei corsi di recupero i ragazzi sono rientrati a scuola e insieme a insegnanti e personale Ata hanno sperimentato i protocolli pensati per l’inizio dell’anno scolastico. I primi corsi a partire sono stati al liceo Livi e Brunelleschi, al Marconi, al Dagomari e al Copernico. Al Datini e al Convitto Cicognini e a San Niccolò si parte domani 2 settembre, mentre al Gramsci Keynes il 7 settembre, al Buzzi le date verranno stabilite nei prossimi giorni, mentre al Rodari/ Cicogni il consiglio d’istituto ha deciso di non attivare i corsi. “Non abbiamo personale sufficiente – ha spiegato il dirigente Mario Di Carlo – quindi saranno attivati da dopo il 14 settembre quando l’organico sarà definito.”

Intanto questa mattina davanti al Livi l’emozione dei ragazzi di tornare a scuola è stata tanta, nonostante la fatica di mantenere le distanze sociali e di sottoporsi a tutte le procedure sanitarie. “Finalmente possiamo tornare in classe – è stato il commento generale- è strano rientrarci dopo tanti mesi di assenza”.

Anche i professori sono tornati in classe e dopo la didattica a distanza sperimentano quella a piccoli gruppi in attesa di tornare ad insegnare a tutta la classe in presenza. “Sono felice di essere in classe con i miei alunni – spiega Paola Bianco docente di matematica al Marconi- finalmente possiamo vederci, interagire e guardarci negli occhi”

La macchina organizzativa, comunque, sembra funzionare: “I ragazzi si sono dimostrati molto disciplinati – ha spiegato Mariagrazia Ciambellotti dirigente del Livi – ma il problema è la mancanza del personale Ata, almeno qui siamo sotto organico di almeno dieci persone. Le mansioni sono aumentate con le norme anticovid , bisogna ad esempio sanificare più volte al giorno i bagni e ogni volta che un insegnante esce da una classe la stessa operazione va ripetuta per la tastiera della Lim. Anche l’organico dei docenti è carente; per attivare i corsi di recupero di matematica ho dovuto reclutare insegnanti esterni alla scuola.”

Il 4 settembre al Datini verranno fatte le convocazioni per il personale Ata su 88 posti a disposizione sono stati assegnati 38 ruoli.



Edizioni locali collegate: Prato Montemurlo

