Riapertura scuola a settembre, le perplessità dei dirigenti scolastici

Oltre ai problemi degli spazi per garantire le distanze sociali, si dovrà gestire un nuovo orario delle lezioni e organizzare il lavoro dei collaboratori scolastici che sono sottostimati rispetto alle nuove mansioni. A rischio anche le convocazioni a ruolo dei docenti

Le linee guida del comitato scientifico per la riapertura delle scuole a settembre non convincono i dirigenti scolastici; organizzazione del personale, distanza sociale, spazi e orari di lezioni sono i punti critici.

“Toccherà al Ministero elaborare un documento con le indicazioni più precise – spiega Stefano Pollini presidente dell'associazione presidi di Prato – ma a una prima lettura preoccupa soprattutto l'organizzazione del personale, serve un numero maggiore di collaboratori scolastici per sanificare gli ambienti. Si parla anche di una modulazione dell'orario scolastico, modifica che richiede una trattativa sindacale che non può essere affidata alle singole scuole”. Perplessità anche sulle modalità di convocazione degli insegnanti per gli incarichi; sedute di un giorno con trecento persone non sono più ammesse, bisogna trovare un'alternativa che garantisca, comunque, tempi rapidi.

Preoccupati anche i dirigenti scolastici degli istituti comprensivi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. “A Vernio – spiega Daniele Santagati reggente al Pertini – la situazione è sotto controllo perché gli spazi ci sono e il numero dei ragazzi è contenuto. L'idea di utilizzare i giardini mi sembra un azzardo, se penso a Montepiano già alla fine di ottobre fa freddo. L'amministrazione comunale ci ha chiesto di utilizzare le scuole per i centri estivi, sarà una sorta di laboratorio che ci permetterà di capire meglio come affrontare il nuovo anno scolastico”.

Diversa la situazione al Datini dove, se da una parte la ripartenza delle lezioni è un aspetto positivo soprattutto per i laboratori, dall'altra si dovranno affrontare problemi di spazio per garantire la distanza sociale di 1 metro fra ogni alunno. “Questo significa dover organizzare una turnazione delle classi – continua Santagati che è anche dirigente scolastico dell'istituto tecnico – per alcune materie forse dovremo continuare a utilizzare la didattica a distanza. Nessuna problematica, invece, per i laboratori dove gli spazi sono abbondanti”.

Perplesso anche Riccardo Fattori dirigente scolastico dell'istituto Comprensivo nord che conta quasi duemila studenti dalla scuola dell'infanzia alla secondaria. “Sono preoccupato per i bambini piccoli per i quali sarà difficile mantenere la distanza di almeno un metro, per loro la didattica è soprattutto fisica, con ausilio di giocattoli e altri strumenti che dovranno essere continuamente sanificati. Fino a quando il tempo sarà bello potremo utilizzare anche il giardino,ma poi arriverà l'inverno.”

Più semplice la gestione della mensa dove verranno organizzati turni per il pranzo utilizzando anche le aule. Restano ancora da affrontare nodi importanti come il servizio di scuola bus dove le distanze sociali, ancora una volta porteranno a dimezzare i posti a disposizione.

Oasi felice quella di San Niccolò dove gli spazi non mancano e sono già partiti i lavori per la realizzazione di due nuove aule. “Con la metà di giugno partiranno i centri estivi – spiega la dirigente scolastica Mariella Carlotti – che saranno una prova per il rientro a scuola di settembre. Noi siamo fortunati, ma in generale credo che nella gestione della Fase2 si debba tenere conto di più diritti, sicuramente quello alla salute, ma anche quello all’istruzione e al lavoro dei genitori. Tocca al Governo fare una mediazione politica fra tutte queste esigenze”

La gestione degli spazi scolastici delle scuole superiori è affidata alla Provincia

“Ancora una volta – spiega il presidente Francesco Puggelli – ci viene calato un modello dall'altro. Nel documento ci sono molti passaggi di difficile applicazione, altri doppi, come ad esempio si parla di distanza sociale di un metro e di uso della mascherina, se naso e bocca sono coperti si può evitare la distanza sociale e questo potrebbe agevolare il problema degli spazi. Visto che siamo riusciti, prima della chiusura delle scuole, a gestire le lezioni in piena sicurezza sono disposto a prendermi ancora la responsabilità di gestire la ripartenza con un modello già sperimentato a gennaio”.



