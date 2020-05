12.05.2020 h 10:02 commenti

Fase 2 anche per la solidarietà, i negozi di Emmaus riaprono a scacchiera ma sono a rischio i posti di lavoro

Le Rose riapre lunedì ma c'è preoccupazione per il possibile calo delle vendite con cui si finanziano gli "stipendi". Ancora ferma l'Oasi mentre la libreria di via Santa Trinita è già in funzione

Venti “posti” di lavoro a rischio per il negozio Le Rose di Emmaus dove, da 15 anni, si vendono vestiti e oggettistica usati. Due mesi di chiusura forzata sono stati pesanti, come per tutte le attività commerciali, ma per le 20 persone accolte all'interno del negozio con varie funzioni, sicuramente le tutele sindacali sono diverse, visto che gli viene riconosciuto un gettone di solidarietà per il lavoro svolto.

Persone fragili su cui la pandemia ha inciso ancora di più. “Dovremmo riaprire l'attività lunedì prossimo – spiega Lorenzo Frasconi volontario e responsabile del negozio – ma lo faremo con soltanto cinque persone. In questi mesi di chiusura abbiamo cercato comunque, di aiutare economicamente i ragazzi, ma ora il futuro è incerto”.

Preoccupazioni che riguardano non solo i protocolli da applicare, che potrebbero essere particolarmente onerosi se si dovesse sanificare ogni giorno ambiente e merce, ma anche il calo delle vendite con cui si finanziano i gettoni di solidarietà. “Da una parte – continua Frasconi – la nostra clientela per la maggior parte ha poca disponibilità economica e dopo questo periodo ne avrà ancora meno. E quindi ci saranno meno ricavi. Dall'altra anche le persone che ci portavano oggetti, mobili e vestiti probabilmente cercheranno di utilizzarli il più a lungo possibile e a quel punto non sempre saranno vendibili.”

Cambieranno anche le modalità di ritiro della merce che pure per abiti e oggettistica deve avvenire prendendo un appuntamento telefonico. “Non possiamo più accumulare tanta roba – spiega Alessandro Bardazzi volontario al negozio- al massimo possiamo ricevere 10 sacchi di vestiti al giorno che resteranno in quarantena per 15 giorni, poi ci sarà la cernita e l'ozonizzazione, che avveniva anche prima. Per il ritiro non entreremo più nelle case ma le persone dovranno portare fuori dall'abitazione i mobili e noi poi ritireremo la merce il giorno stabilito.”

Prima del Covid una squadra di tre persone smontava i mobili e li caricava direttamente sul camion, ora saranno in due e quindi ancora meno lavoro.

Nuove modalità anche per l'ingresso nel negozio dove ci saranno postazioni per sanificare le mani e termometri per la temperatura. Ingressi contingentati con attesa fuori dal negozio. “In realtà – continua Bardazzi – non abbiamo problemi di spazio perché il magazzino è abbastanza ampio per cui possono ospitare abbastanza clienti”.

Spazi estesi con costi elevati. “Per ora – commenta Frasconi – abbiamo concordato il posticipo del pagamento degli affitti per i mesi di chiusura, ma il futuro resta incerto. I bilanci devono quadrare tra entrate e uscite e ora diventa ancora più difficile. In quest'ottica sappiamo che avremo più richieste di aiuto a cui non sempre saremo in grado di dare una risposta”.

L'Oasi di via Fiorentina, invece non ha ancora una data certa di riapertura . “Stiamo lavorando – spiega la responsabile Eleonora Lenzi - per mettere in sicurezza non solo le nostre volontarie, ma anche i clienti. Quando saremo sicure che non ci saranno rischi apriremo”.

Nella grande famiglie di Emmaus Prato c'è anche la libreria di via Santa Trinita che però ha riaperto il 15 aprile con soltanto un mese di fermo. “Tutto sommato – spiega la responsabile – il danno è stato limitato. L'affitto è basso e abbiamo soltanto un dipendente per cui è stata attivata la cassa integrazione. Momentaneamente si trova all'estero, quando rientra riattiveremo il contratto. Abbiamo sempre lavorato, mettendo in sicurezza l'ambiente, i nostri ricavi sono andati a sostenere la comunità di Castelnuovo e i progetti di Emmaus Italia.

I libri, come anche pre emergenza sanitaria, vengono tutti puliti e disinfettati.

