13.04.2020

Riapertura distretto, vertice tra Comune e parti sociali: "Prato parli con una voce sola"

Il sindaco ha convocato i rappresentanti del mondo produttivo e sindacale per fare il punto sulla situazione. L'obiettivo far ripartire l'economia ma nel pieno rispetto della salute di tutti

E' convocato per domani, martedì 14, alle ore 16 il tavolo di lavoro tra l'amministrazione e le parti sociali, aperto sin dall'inizio dell'emergenza Coronavirus per un confronto costante sulle ricadute economiche del virus e i provvedimenti necessari da intraprendere. Alla luce delle novità rappresentate dal presidente del consiglio Conte nel suo ultimo intervento, al centro del tavolo di domani ci sarà il confronto sulle modalità di riapertura in sicurezza delle aziende, sia del comparto tessile sia degli altri settori, appena le condizioni sanitarie lo consentiranno. Un lavoro per dare univocità alle richieste del territorio da un punto di vista economico, volte a un confronto diretto con la task force incaricata dal Governo per indirizzare le aziende ad organizzarsi in vista di una riapertura che tenga conto di lavorare convivendo comunque con il Covid-19 e che quindi preveda protocolli di sicurezza del tutto nuovi a tutela dei lavoratori. "In questo momento è fondamentale lavorare in modo uniforme, con una voce unica, per evitare interventi scomposti che indebolirebbero le richieste di Prato - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. E' centrale la preoccupazione per il distretto tessile, ma dobbiamo tenere conto di tutti i comparti. Far ripartire l'economia è importante, ma lo voglio ribadire perché non ci sia alcun fraintendimento, la priorità resta e resterà il tema sanitario, la lotta al virus, la salute, e questo non dobbiamo dimenticarlo. Ad ogni buon conto, senza mai abbassare la guardia sull'aspetto sanitario è bene che già da adesso le aziende predispongano una organizzazione tale da poter ripartire appena sarà possibile, sempre in sicurezza".

Domani si terrà dunque il primo appuntamento di un fitto calendario di lavori. Entro il fine settimana, sulla scorta di questo primo confronto, il sindaco convocherà un ulteriore tavolo di lavoro con i rappresentanti istituzionali regionali e con i parlamentari del territorio. "Lavorare insieme per essere coordinati nelle richieste è fondamentale, altrimenti si rischia di creare confusione e disperdere la forza della nostra città - ribadisce il sindaco -. Lo scopo è condividere le modalità per arrivare a redigere un protocollo che fissi le condizioni di riapertura in sicurezza e, attraverso un'interlocuzione diretta tra Prato e il Governo, poter ripartire se e quando tali interventi saranno giudicati efficaci. E ad ogni modo, quando ci sarà il via libera alla riapertura, per quella data Prato deve farsi trovare pronta".