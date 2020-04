16.04.2020 h 18:27 commenti

Riapertura distretto, domani vertice tra Comune, Regione e i parlamentari pratesi. Ma è polemica per l'esclusione di FdI

Il sindaco Biffoni ha ribadito al governatore Rossi il percorso messo a punto con le parti sociali: "Va tutelata innanzitutto la salute, ma le imprese non posso aspettare troppo". Il senatore la Pietra e il deputato Donzelli: "Faziosa la nostra esclusione"

Prosegue a tappe forzate la marcia di avvicinamento alla riapertura del distretto pratese, invocata a gran voce da tutte le categorie produttive, che paventano un crollo dei fatturati e la chiusura di molte imprese. Il Comune, che ha promosso un cammino comune tra le parti sociali, domani ha organizzato un nuovo passaggio, per allargare il confronto ad altri rappresentanti istituzionali. Alle 12.30 è fissata una riunione in conference call tra il sindaco Matteo Biffoni e l'assessore allo Sviluppo economico Benedetta Squittieri, e i parlamentari del territorio Antonello Giacomelli, Erika Mazzetti e Giorgio Silli e con i rappresentanti regionali, l'assessore Stefano Ciuoffo e i consiglieri Nicola Ciolini e Ilaria Bugetti.

La convocazione ha fatto nascere, però, una polemica politica, per l'esclusione del senatore Patrizio La Pietra, eletto nel collegio pratese, e del deputato Giovanni Donzelli, che abita in città. Entrambi di Fratelli d'Italia. "Il sindaco di Prato Matteo Biffoni è capace di dividere anche nei tavoli che dovrebbero unire - dicono i due parlamentari -: ha escluso Fratelli d'Italia dall'incontro in programma domani con i parlamentari del territorio pratese nell'ambito di un tavolo sulla riapertura in sicurezza del distretto. Il sindaco si dimostra fazioso e incapace di rappresentare degnamente le istituzioni in un momento di emergenza. Siamo stati i primi a manifestare la disponibilità a collaborare nell'emergenza, e confermiamo questa volontà. Tuttavia nessuno provi a millantare per fini propagandistici una condivisione che nei fatti ad oggi non esiste: la nostra proposta di collaborazione non è mai stata accolta dalle istituzioni locali". Rincara la dose Giorgio Silli, deputato di 'Cambiamo!': "O tutti o nessuno, il gioco di squadra deve essere con tutte le opposizioni e con tutte le maggioranze. Sarebbe fuori luogo partecipare, almeno da parte mia, se non venisse invitato anche il partito di Fratelli d'Italia".

Il sindaco Matteo Biffoni, intanto, ha spiegato ieri al presidente della Regione Toscana Enrico Rossi il metodo di lavoro che l'amministrazione comunale e tutte le parti sociali di Prato si sono date, mentre continua il lavoro concreto in vista di una riapertura in sicurezza sia del comparto tessile sia di altri settori. "La premessa a ogni ragionamento sulla ripresa delle attività - dice Biffoni - è stata ed è sempre la stessa: va tutelata innanzitutto la salute. Il distretto tessile pratese è il più importante d'Europa, conta circa 35mila addetti in via diretta ed è fortemente esposto alla concorrenza internazionale. Ripartire, in assoluta sicurezza, è quindi importante da un punto di vista economico ma stiamo lavorando con tutte le parti sociali, categorie economiche e sindacati, per farlo con tutti quei provvedimenti necessari in questo momento di emergenza sanitaria che, è bene ribadirlo, è tutt'ora in corso. Un lavoro che sta continuando in questi giorni per arrivare a un protocollo da portare all'attenzione di regione e Governo".