Riapertura delle aziende, la Cgil: "Subito un confronto sulle modalità, i tempi non toccano a noi"

Il segretario generale Pancini torna ad anteporre la salute alla ripartenza delle attività produttive. C'è preoccupazione per i posti di lavoro: "Per questo bisogna iniziare a pensare a un modello post coronavirus"

Confindustria Toscana Nord chiede la riapertura delle imprese a partire dal 14 aprile, ma Cgil frena: “La salute, prima di tutto, e sopra a tutto – sottolinea il segretario generale Lorenzo Pancini -. E’ un concetto semplice, non è difficile da capire, anche da parte degli imprenditori, che invece fanno fatica a comprenderlo”.

Il sindacato è però anche preoccupato per le conseguenze economiche che l'emergenza sanitaria avrà sull'occupazione “Anche noi – continua il segretario generale - vediamo gli effetti negativi per il lavoro e i lavoratori, per questo non ci stanchiamo di continuare a chiedere strumenti duraturi di sostegno ai redditi. Ma non possiamo essere noi a decidere quando aprire. Una decisione che non è neppure interamente nelle mani della politica. Se in alcune aree della Lombardia la situazione è stata più drammatica, la ragione è semplice: c’è stato ritardo nel chiudere le attività non essenziali. Non possiamo permetterci di ripartire per poi richiudere subito dopo, perché è scoppiata una seconda ondata dell’epidemia, che probabilmente sarebbe, a detta degli esperti, più violenta della prima”.

Quando le condizioni sanitarie lo permetteranno ripartirà la produzione, ma secondo Pancini in modo graduale e con tutte le garanzie di sicurezza necessarie: “Non è questione scontata, al di là della buona volontà dei datori di lavoro, che non metto neppure in discussione. C’è da dubitare che la maggioranza degli ambienti di lavoro a Prato siano adeguati a garantire la salute dei lavoratori, se non vengono riorganizzati o non si prendono misure efficienti in tal senso. C’è un prima e un dopo coronavirus, anche per quando concerne l’intera organizzazione e strutturazione della filiera del distretto. L’idea che si riparta come prima, solo con qualche accorgimento in più, non sta in piedi. E’ necessario che ci sia un confronto serrato sulla sicurezza, come da protocollo firmato dalle confederazioni con le associazioni delle imprese. Siamo pronti a discutere, da subito, ma non sul quando, ma sul come e in che modo. Per ripartire occorrono tutte queste condizioni”.

