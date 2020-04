11.04.2020 h 16:11 commenti

Riapertura del distretto, il sindaco scrive una lettera al presidente Conte: "Lavorare da subito alla fase 2"

Biffoni ribadisce che la salute dei cittadini resta l'assoluta priorità ma invita a iniziare a confrontarsi sul futuro". La Cgil: “Definire protocolli anticontagio adeguati al sistema pratese".

Il sindaco Matteo Biffoni ha scritto oggi, 11 aprile, al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo l'annuncio da parte del Governo della nascita di una task force di esperti, sulla necessità di aprire un confronto istituzionale governato e definito, dopo le singole sollecitazioni arrivate dal territorio alla presidenza del Consiglio, che abbia come obiettivo di mettere le imprese del distretto pratese nelle condizioni di essere pronte alla riapertura non appena la situazione sanitaria lo consentirà.



Anche la Cgil lancia l'idea di un tavolo di confronto "per discutere come riaprire quando chi ne ha la responsabilità darà il via, e per definire protocolli anticontagio di filiera". "La vera sfida - dice il segretario generale Lorenzo Pancini -in un territorio come Prato, dove non esistono Fca o grandi stabilimenti industriali a ciclo completo, ma lanifici con produzioni completamente esternalizzate, è coniugare sicurezza e lavoro durante tutte le fasi produttive e i passaggi intermedi tra esse. Ribadiamo che bisogna discutere subito del “come” per essere pronti per il “quando”, sicurezza e lavoro devono andare sempre di pari passo. Quanto più, e quanto prima, riusciamo, insieme, a definire condizioni di lavoro sicure, tanto più la riapertura sarà vicina". Una lettera ( QUI IL TESTO INTEGRALE ) che ha lo scopo di avviare un percorso condiviso affinché all'avvio della cosidetta fase 2 le imprese possano riaprire in sicurezza. "Non parlo di tempi di riapertura, quella è una valutazione che deve essere fatta complessivamente e nel rispetto della salute dei cittadini per non rendere vani i sacrifici fatti fino ad oggi - sottolinea il sindaco Matteo Biffoni -. Quello che si richiede è l'avvio di un'interlocuzione diretta e gestita per una valutazione e definizione dei parametri relativi alla fase di ripartenza del Paese, anche dal punto di vista economico e lavorativo". Insomma, il distretto pratese, le sue aziende, si faranno già trovare pronte con tutti gli interventi necessari per garantire la ripresa delle attività nella piena sicurezza dei lavoratori confrontandosi con la task force appositamente creata.

Gabriele Bosi: "In questa fase complicata per tutti il distretto deve essere unito - dichiara -. Tutti abbiamo a cuore la tenuta economica e sociale del nostro sistema produttivo e quindi tutti speriamo che ci siano il prima possibile le condizioni per tornare a lavorare e produrre nelle migliori condizioni di sicurezza. Capisco la preoccupazione diffusa, ma trovo sbagliato accusare i sindacati o minacciare blocchi stradali che non porteranno a niente di buono". Sulla vicenda, dopo la minaccia di clamorose azioni di protesta da parte degli imprenditori ( LEGGI ), interviene anche il segretario provinciale Pd Prato: "In questa fase complicata per tutti il distretto deve essere unito - dichiara -. Tutti abbiamo a cuore la tenuta economica e sociale del nostro sistema produttivo e quindi tutti speriamo che ci siano il prima possibile le condizioni per tornare a lavorare e produrre nelle migliori condizioni di sicurezza. Capisco la preoccupazione diffusa, ma trovo sbagliato accusare i sindacati o minacciare blocchi stradali che non porteranno a niente di buono".

Mentre con una nota congiunta Azione e Italia Viva chiedono che per Prato si possa procedere gradualmente alla fase 2 con la ripartenza di tutte le aziende ed in particolar modo il settore tessile. A questo proposito Azione e Italia Viva, considerato anche il Dpcm del 10 aprile, invitano tutti i sindaci della Provincia con in testa il presidente Francesco Puggelli a farsi portavoce dal nuovo prefetto Lucia Volpe della loro proposta: "Consentire la riapertura delle fabbriche - spiegano - in presenza dei seguenti fattori: commesse già presenti in azienda da poter lavorare; rispetto delle disposizioni sanitarie previste dal Dpcm 10 aprile e successive modificazioni; consentire l'accesso al lavoro solo ai dipendenti che si rechino in azienda con mezzi propri; igienizzazione pianificata degli ambienti".

Prosegue l'azione di sollecito e attenzione verso il Governo anche da parte di Irene Galletti, candidata presidente del Movimento per la Toscana e Chiara Bartalini candidata capolista regionale: "Il lavoro deve essere sinergico per una ripresa in sicurezza - scrivono -. Chiediamo si ponga un faro di attenzione e di azione sul distretto da parte della task force dedicata. Occorre unione e sinergia di tutti verso questo obbiettivo, per essere pronti e fattivi per la riapertura. A Prato non fa fatica lavorare, Prato ha tanta energia in corpo e va solo messa in condizioni di sicurezza per poter riaprire. Il M5S toscano è attivo, presente e pronto a fare pressione sul Governo perché apra il distretto al più presto, nel rispetto della sicurezza del lavoratori".