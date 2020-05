15.05.2020 h 14:42 commenti

Riapertura consueta dei cimiteri dal 18 maggio, obbligo di mascherina e distanziamento sociale

Tutti i cimiteri saranno aperti con l'orario estivo che resterà in vigore fino al primo ottobre: 8-19 anche nei giorni festivi

Da lunedì 18 maggio i cimiteri torneranno ad essere aperti normalmente con l'entrata in vigore dell'orario estivo. I cimiteri saranno aperti dalle 8 alle 19 fino al primo ottobre, poi dalle 8 alle 17 fino al 31 marzo. Le aperture riguardano anche i giorni festivi. Restano comunque in vigore le regole per il contenimento del coronavirus, come l'uso della mascherina e il mantenimento della distanza sociale. Tutte le operazioni eseguite all’interno del cimitero (approvvigionamento acqua, utilizzo della scopa, ecc…) devono essere eseguite con l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus