05.05.2020 h 12:22 commenti

Riapertura centri disabili, mantenere le distanze di sicurezza sarà difficile

La data prevista è per il 18 maggio ma mancano ancora i protocolli. Il distanziamento tra gli utenti e soprattutto evitare il contatto fisico è uno dei maggiori ostacoli per garantire la sicurezza. Problemi anche sui trasporti

a.a.

La distanza fisica insieme alla mascherina, sono le due prescrizioni inderogabili per evitare il contagio da Covid 19. Comportamenti che diventano difficili da attuare nei centri diurni per disabili dove, gli abbracci e il contatto fisico spesso fanno parte della terapia, oltre che della natura degli utenti.Problemi che dovranno essere affrontati mentre è stata pubblicata la delibera del presidente Rossi, con i protocolli delle Asl per regolamentare l'apertura delle attività a partire dal 18 maggio. “Mantenere le distanze è un grosso problema – spiegapresidente di Pane&Rose – come del resto fare indossare la mascherina ad alcuni ragazzi. Sono norme imprescindibili ma, creano ulteriori problemi a persone che sembra siano state dimenticate dal Governo. Il peso di questa prolungata chiusura è caduto inevitabilmente sulle famiglie: ci sono casi anche di disabili conviventi con la madre anziana che fa fatica a reggere per tutta la giornata questa situazione. Dove è possibile abbiamo continuato con le visite domiciliari, in accordo con la società della salute, almeno per garantire un minimo di aiuto. Trovare una soluzione è veramente difficile bisognerebbe creare una situazione di assoluta sicurezza dove, operatori e ospiti hanno fatto il tampone e quindi possono evitare il distanziamento. Forse un'utopia, ma si potrebbe sperimentare in occasione dell'estate, magari per una settimana”Distanze e obbligo di indossare le protezioni preoccupa anchedel centro Kepos: “Non abbiamo ancora nessuna prescrizione e quindi non sappiamo come muoverci, nel frattempo abbiamo iniziato a presentarci nell'appuntamento video quotidiano con mascherine e camici proprio per aiutare i ragazzi a familiarizzare con questi nuovi dispositivi. Probabilmente dovremo essere noi a fare protezione a loro perchè in alcuni casi, come ad esempio la mensa quando qualcuno deve essere anche imboccato, il contatto fisico è inevitabile. Saremmo disposti anche a fare servizio a domicilio, ma mancano anche qui le prescrizioni”La chiusura dei centri diurni per disabili si porta dietro anche storie di solitudine che, con la quarantena obbligatoria, sono diventate ancora più difficili: “Tra i nostri utenti – spiegapresidente del Cui – ci sono anche persone che vivono sole. Per loro questo periodo di isolamento è stato pesante; quando è stato possibile siamo anche andati a trovarli ed è stato attivato il servizio a domicilio, ma il problema resta. Con il centro avevano la possibilità di socializzare. Intanto i nostri operatori e utenti hanno già fatto i test sierologici perchè eravamo pronti ad organizzarci per aprire il 4 maggio anche perchè molti genitori hanno ripreso a lavorare e non sanno come gestire i figli”Più felice la situazione di Kayros, il centro diurno di Vaiano gestito dalla Cooperativa Alice. “Abbiamo solo venti utenti non gravi – spiega la presidente– e questo ci facilita, inoltre abbiamo a disposizione tanto spazio internamente ed esternamente. Nella sede stiamo creando un percorso visivo per le distanze, non tutti sono in grado di valutare a quanto equivalga un metro, all'esterno abbiamo un giardino spazioso e siamo vicini al parco del Cangione dove possiamo fare attività in piccole gruppi.”L'altro problema che sembra di difficile soluzione è quello del trasporto dove come sempre è la distanza fisica a fare la differenza: “Nei nostri centri organizzeremo probabilmente una turnazione – spiegapresidente della Fondazione Santa Rita – ma i ragazzi devono essere trasportati in sede. Se prima nel pulmino ci stavano dieci persone ora probabilmente ce ne potranno stare meno della metà e quindi i costi raddoppiano.”