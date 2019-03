Il sottopasso di via Fosso del Masi a Paperino è stato riaperto stamani, 7 marzo, come era stato annunciato dall'assessore Filippo Alessi a Notizie di Prato ( LEGGI ). Le nuove sbarre posizionate per impedire a mezzi troppo alti di danneggiare la struttura, come avvenuto più volte in passato, hanno già fatto, però, la prima "vittima".