Riaperto il Ponte della Passerella: lavori finiti in tempo per il primo giorno di scuola

La struttura è agibile già da questa mattina anche se l'inaugurazione ufficiale sarà fatta sabato prossimo. L’intervento di messa in sicurezza e di ristrutturazione è costato 200mila euro

E’ stato riaperto stamani, sabato 14 settembre, il ponte della Passerella, dopo i complessi lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria per la messa in sicurezza della struttura, l'abbattimento delle barriere architettoniche e la sua complessiva riqualificazione. Da questa mattina intorno alle 12 il ponte è di nuovo accessibile e permetterà ai bambini già dal primo giorno di scuola di attraversare con un passaggio sicuro. Alcune piccole rifiniture saranno completate nei prossimi giorni, senza incidere sull’uso da parte dei cittadini, mentre l’inaugurazione ufficiale avverrà sabato 21 settembre a partire dalle ore 9 con il coinvolgimento dei bambini delle scuole, a partire dagli studenti che hanno aderito al progetto Pedibus per i percorso casa-scuola.

L’intervento di messa in sicurezza è stato piuttosto complesso, poiché il cantiere è stato allestito sul letto del fiume e per evitare danni all'alveo stesso tutte le lavorazioni sono state raccolte in tempo reale.

"Un investimento di 200mila euro che ha restituito alla città un ponte più sicuro e più bello, che per la prima volta sarà anche illuminato - sottolinea l’assessore alla Mobilità Flora Leoni -. Grazie al coordinamento anche con la Sovrintendenza il progetto di ristrutturazione ha permesso di valorizzare la Passerella anche da un punto di vista estetico".