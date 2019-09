21.09.2019 h 14:14 commenti

Riaperto il ponte della Passerella, la denuncia dei disabili: "Le rampe sono troppo ripide"

Difficile riuscire a percorre tutto il ponte con una carrozzina spinta a mano. L'amministrazione: "Siamo consapevoli, ma il ponte ha una struttura che risale agli anni Trenta che non può essere modificata"

Il ponte della Passerella riaperto da pochi giorni e dopo lunghi mesi di cantiere, ha rampe troppo ripide per le carrozzine dei disabili spinte a mano.La segnalazione arriva dalle guardie in carrozzina che hanno sperimentato l'accessibilità della struttura. "Rispetto a prima, quando c'erano gli scalini – Spiega- il percorso è decisamente migliorato, tuttavia la pendenza dalla parte di viale Galilei è pericolosa. Un peccato veramente anche se ora, almeno in parte, riusciamo a percorre il ponte".Immediata la risposta dell'amministrazione : "Si tratta di un ponte tutelato dalla sovraintendenza – ha spiegatoresponsabile dei lavori - per questo non potevamo modificare eccessivamente la struttura. Siamo consapevoli del disagio e abbiamo lavorato per limarlo intervenendo anche in corso d'opera: per le carrozzine a motore, ad esempio, la pendenza può essere affrontata senza problema".Una polemica che, però, non ha oscurato i festeggiamenti per la giornata europea della mobilità sostenibile che ha visto, nei giardini della Passerella, i bambini del progetto Demos Pedibus protagonisti di una grande festa."L'amministrazione – ha spiegato l'assessore alla mobilità– ha deciso di festeggiare questa giornata insieme ai bambini delle 17 scuole che hanno aderito al progetto – ha sottolineato l'assessore alla sicurezza Flora Leoni – mettendosi ogni giorno in fila indiana con il loro giubbottino oltre a favorire la socializzazione contribuiscono anche a far diminuire il traffico".