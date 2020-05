21.05.2020 h 14:52 commenti

Riaperto il mercato settimanale a Poggio a Caiano, il sindaco: "Tante presenze ma acquisti in sicurezza"

Più di 1.700 persone tra i banchi. Gli ingressi sono stati controllati dai volontari delle associazioni che fanno parte della Protezione civile

Riaperto oggi, giovedì 21 maggio, in maniera completa il mercato settimanale di Poggio a Caiano che nelle scorse settimane era stato limitato ai banchi alimentari. Sono state registrate circa 1.700 presenze con un picco degli accessi di ben 850 persone in contemporanea che hanno effettuato i propri acquisti senza alcuna situazione di criticità. Seguendo le direttive, sono state messe in atto misure di contingentamento degli accessi e ai cittadini è stato illustrato il regolamento da seguire per contenere la possibile diffusione del coronavirus. Grazie ai volontari di Misericordia, Vab ed Associazione nazionale carabinieri, gli accessi alla piazza del mercato sono stati presidiati ed è stato mantenuto il conto delle persone in entrata e in uscita, garantendo che non venisse superato il massimo di presenze contemporanee consentito dalle misure in vigore. All’interno, i volontari hanno suggerito ai presenti di seguire il senso di marcia antiorario nella piazza per facilitare il mantenimento delle distanze di sicurezza.

“Non sono poche 850 presenze contemporanee al mercato - il commento del sindaco Francesco Puggelli - ancora una volta dobbiamo ringraziare i volontari della protezione civile per il loro supporto indispensabile, oltre che tutte le persone presenti, che hanno saputo mantenere i comportamenti corretti per poter effettuare gli acquisti nel massimo della sicurezza”.

“Il nostro mercato – le parole dell’assessore al Commercio Giacomo Mari – attrae anche persone da fuori comune. In questi giorni ci stiamo impegnando per il rilancio dell’economia locale sotto diversi punti di vista: accanto agli aiuti rivolti ai negozianti, primo fra tutti il contributo affitti di cui è appena uscito il bando, vogliamo che anche il mercato settimanale torni ad essere uno dei punti di forza della nostra economia”.



