Riaperta la passerella alla Tignamica, ora il cantiere si sposta a La Briglia

L'intervento di Publiacqua ha migliorato le caratteristiche meccaniche della trave. Infiltrazioni di acqua ed umidità all’interno dei pioli di connessione sono stati la causa dei danni alla struttura. Adesso resta da aggiungere l'illuminazione

Riaperto il ponte ciclopedonale della Tignamica, chiuso ad agosto per gravi problemi strutturali. Cinque mesi di lavori, realizzati da Publiacqua ,che ora proseguono sul ponte gemello alla Briglia per un importo complessivo di 400 mila euro, di cui 80 finanziati dal Comune di Vaiano.

“In corso d’opera – ha spiegato Rocco Sturchio responsabile dei lavori per Ingegnierie Toscane– abbiamo trovato una situazione molto compromessa, il ponte si era imbarcato e l’acqua aveva fatto marcire le sponde, un lavoro più lungo del previsto che comunque ha dato una nuova sicurezza alla struttura, abbiamo realizzato anche una particolare pavimentazione per evitare il ristagno delle acque e favorire il passaggio delle biciclette”.

L’intervento di Publiacqua ha ripristinato la monta originaria del ponte (circa 20 cm) e la rigidezza del nodo in acciaio in modo da riportare alla piena funzionalità l’attraversamento, migliorando le caratteristiche meccaniche complessive della trave. Infiltrazioni di acqua ed umidità all’interno dei pioli di connessione sono stati la causa dei danni alla struttura. Adesso resta da aggiungere l’illuminazione, lungo il ponte, ogni 2,5 metri, saranno installate nei prossimi giorni delle plafoniere a LED. La passerella della Tignamica in realtà si chiama Ponte Fortunato Picchi, è intitolata infatti a un pioniere del genio dell’esercito inglese, nato a La Tignamica nel 1921 ed emigrato in Inghilterra. Picchi partecipò ad un’azione di sabotaggio in Basilicata, fu catturato e condannato come traditore dal tribunale speciale e fucilato a Roma nel Forte Bravetta il 6 aprile del 1941.

Intanto a maggio verrà messa la prima pietra per il nuovo tratto di collegamento della ciclabile fra Vaiano e Prato. Un progetto che vale oltre 1 milione di euro di cui 590 mila finanziati dalla Regione, 350 mila dal Comune di Vaiano e 85 mila da quello di Prato e che prevede un nuovo ponte a Camino e un percorso parallelo alla 325. previsto anche un’area di sosta per le biciclette alla stazione del Serraglio.

"Un intervento - ha sottolineato il sindaco di Vaiano Primo Bosi – che era atteso da tempo: è un tratto di strada molto frequentato che unisce La Tignamica con la Briglia in sicurezza”.



