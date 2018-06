15.06.2018 h 18:27 commenti

Riabilitazione bambini disabili, l'Asl aumenta le prestazioni in convenzione per ridurre i tempi di attesa

La comunicazione durante la question time in Comune sul caso sollevato dal genitore di una bambina costretto a rivolgersi ai privati

Tempi più brevi per la fisioterapia dei bambini disabili. L'Asl Toscana Centro ha deciso di correre ai ripari dopo la denuncia del padre di una bambina che si era rivolto a Notizie di Prato . Sulla vicenda è stata presentata anche una question time in consiglio comunale dal capogruppo di Prato Libera e sicura Aldo Milone.L’Asl Toscana Centro ha deciso di potenziare l’attività in convenzione in modo da ridurre i tempi di attesa e cercare di soddisfare la richiesta. Nella risposta a firma del direttore del direttore generale Paolo Morello Marchese e relativo al caso della bambina, si precisa anche che “degli interventi programmati è restato parzialmente inattuato e ritardato il progetto di psicomotricità di gruppo a causa della mancata sostituzione dell’operatrice che aveva in carico la bambina, mentre sono regolamente attuati, o programmati in accordo con il calendario del progetto gli interventi di logopedia e fisioterapico”.Dura la risposta di Aldo Milone contro il governatore Rossi: “ E’ inammissibile che vengano fatti tagli su cure destinate ai bambini”.