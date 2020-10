02.10.2020 h 12:56 commenti

Ri-filiamo fa il bis, al Pecci la presentazione delle collezioni per la primavera estate 2022

I produttori di filato del distretto puntano nuovamente a un evento a chilometri zero per incontrare i propri clienti. Qualche azienda parteciperà anche a Filo a Milano, ma la maggior parte degli espositori si concentrerà sulla vetrina pratese

A luglio la presentazione delle collezioni dedicate alla maglieria, a ottobre quelle per tessitura, jersey e arredamento. In entrambi i casi c'è la voglia di non mollare dei produttori pratesi di filato che puntano a compensare la mancanza o le controindicazioni delle fiere internazionali, con eventi quasi a chilometro zero, più intimi ma anche più mirati.

Dopo il successo della prima edizione a Villa il Parugiano a Montemurlo, Ri-filiamo torna in pista per presentare le collezioni primavera estate 2022 dedicate a tessitura, jersey e arredamento. L'appuntamento è per il 14 ottobre al Centro Pecci, luogo ampio e caratteristico che garantisce il rispetto delle normative antiCovid per espositori e clienti. In campo ci sono una ventina di aziende, soprattutto del distretto tessile pratese che per tutta la giornata proporranno le proprie creazioni a potenziali acquirenti che parteciperanno su invito. Qualche azienda parteciperà anche alla fiera milanese Filo, ma la maggior parte concentrerà gli sforzi sulla vetrina pratese: "D'altronde il Covid blocca gli acquirenti dall'estero - spiega Federico Corrieri della Cofil di Montemurlo, mente del progetto poi condiviso con gli altri produttori di filato - e il 60-70% dei nostri clienti sono della zona. Che senso ha quindi, andare a Milano quando possiamo incontrarli qui?".

L'impostazione data a luglio ha funzionato: "Lavoriamo su un numero più contenuto di campionario ma più mirato dato che è una fiera su invito. - conclude Corrieri - Questo ci permette di avere un ritorno maggiore. Noi teniamo duro e cerchiamo di fare la nostra parte nella speranza che questo brutto momento finisca e l'economia si rimetta in moto".

(e.b.)