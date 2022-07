18.07.2022 h 14:54 commenti

Reumatologia, l'associazione Atmar denuncia: "Un'eccellenza che rischia lo smantellamento"

Secondo l'associazione le attività saranno trasferite al Santo Stefano riducendo il numero di ambulatori e accorpandoli con altri. L'Asl non fornisce dettagli sull'operazione che dovrebbe avvenire in autunno

Sono in arrivo grandi cambiamenti per la reumatologia pratese. E' presto per dire se saranno migliorativi o peggiorativi dell'attuale situazione. L'Asl Toscana centro infatti, si limita a definirla una riorganizzazione del percorso per renderlo più appropriato, mentre l'associazione dei pazienti Atmar parla apertamente di "smantellameno"del reparto nel trasferimento delle attività dal vecchio al nuovo ospedale. Due giudizi opposti che in assenza di dettagli e chiarimenti che l'Asl Toscana centro non ha voluto fornire a Notizie di Prato, ci limitiamo a riportare a beneficio del lettore e in attesa che arrivi l'autunno, periodo in cui dovrebbe maturare il cambiamento.

Sulle modalità seguite dall'Asl il giudizio di Atmar è negativo dato che la novità è stata appresa "frequentando l'attuale reparto per la terapia infusionale", mentre nel merito la bocciatura è assoluta. Il perchè è spiegato dal presidente Renato Saviani: "Già l'attuale ubicazione appare inadeguata e trasandata a fronte di una disciplina che in tutto il resto d'Italia invece cresce. Le malattie reumatiche, per la loro frequenza, per le necessità terapeutiche, assenze dal lavoro, invalidità e necessità di assistenza, hanno un elevato costo sociale che nella popolazione italiana e mondiale si colloca ai primi posti. Questo, al contrario di quanto sembra accadere a Prato, dovrebbe suggerire un potenziamento delle strutture". Parole sostenute da numeri: "12mila presenze l'anno in incremento, 10-12 terapie infusionali a mattina, necessità di almeno 5 medici oltre al direttore che come è avvenuto fino a ora devono costituire un punto di riferimento preciso per il paziente che ha necessità di una relazione diretta. La Reumatologia di Prato - continua Saviani - è sempre stata considerata un centro di eccellenza, una struttura di riferimento anche nazionale, e ora?".

Una domanda a cui al momento non c'è una risposta precisa. L'Asl Toscana centro ha assicurato che al momento non ci sono decisioni già assunte, che siamo davanti a una riorganizzazione dei servizi, tra cui la reumatologia, per migliorarne l'appropriatezza della risposta e di essere disponibile al confronto con l'associazione. Risulta tutt'altro alla associazione: "Le voci che si rincorrono all'interno dell'ospedale - conclude Saviani - danno per acquisito che sarà messo a disposizione un numero limitatissimo di ambulatori, privi di identità e magari da condividere con altre specialità, togliendo quindi un riferimento preciso al paziente reumatico. Il percorso assistenziale sembra poi complicarsi per le difficoltà a prenotare le visite e a fare i prelievi necessari a seguire la malattia. Non sembra sia previsto un front office per espletare tutte le pratiche". La situazione pratese è stata denunciata anche dall'associazione nazionale (Anmar) e dall'Osservatorio sulle malattie reumatologiche Capire, in una lettera inviata al presidente della Regione Eugenio Giani, al suo assessore alla Salute, Simone Bezzini e ai direttori dei settori competenti per chiedere l'istituzione di un tavolo di discussione regionale sulle malattie reumatologiche. I temi da affrontare sono numerosi e la situazione del reparto pratese non è tra quelli in coda.