22.12.2022 h 13:19 commenti

Rete idrica, nel 2022 crescono le perdite ma diminuiscono i tempi di intervento

Quelle segnalate sono state 1.160 rispetto alle 853 di cinque anni fa, ma se nel 2018 servono 8,66 giorni per riparare oggi sono 5,51. Tra il 2023 e il 2025 programmati interventi su 13 chilometri di rete, i finanziamenti di 11,5milioni arrivano dal Pnrr

aa

Nel 2022 le perdite di acqua del sistema idrico gestito da Publiacqua sono state 1.160, il numero più alto nel quinquennio 2018-22, ma i tempi per la riparazione sono diminuiti passando da 8,66 giorni a 5,51. Sempre nell'anno che si sta per concludere l'immissione nel sistema di acqua è stata di 770 litri secondo con un recupero del 28,7%.I dati sono stati illustrati in Commissione 4 a cui ha partecipato anche una delegazione dei 418 cittadini che hanno firmato la petizione per la ristrutturazione della rete idrica per chiedere maggiori investimenti e tempi più rapidi per le riparazioni."Per avere un intervento - ha spiegato Claudia Durso - servono anche 3 settimane e intanto continuiamo a vedere sgorgare acqua dai marciapiedi, eppure ai cittadini viene chiesta responsabilità nell'uso dell'acqua. Richiesta giusta, ma se i cittadini sprecano possono incorrere anche in multe da 100 a 600 euro. Quali le sanzioni per Publiacqua quando interviene in ritardo o non esegue i lavori ad opera d'arte?" Domanda a cui in commissione non è stata data risposta.Da parte della società è stato spiegato che spessissimo le perdite non vengono segnalate e quindi non si può aprire l'intervento, quando avviene il 50% dei guasti viene riparato il giornata, altre perdite che non sono urgenti hanno tempi più lunghi. A Proposito delle perdite nel 2002 le occulte e quindi individuate da Publiacqua sono state 171, a fronte delle 989 visibili (85%). Nel 2018 le perdite erano 853, 240 le occulte e 613 le visibili. Dati che negli anni sono andati crescendo raggiungendo nel 2020 le 1.106. I problemi maggiori si hanno in estate quando si assiste a una sorta di escursione termica che provoca la rottura dei tubi dell' allacciamento, la parte più debole dell'intero sistema, tanto che Publiacqua ha iniziato un processo di sostituzione dei tubi in plastica con quelli in ghisa, come utilizzati nella rete.In commissione è stato dato anche il cronoprogramma degli interventi programmati, tramite fondi Pnrr, entro il 2025, saranno sostituiti 13 chilometri di rete per un costo complessivo di 11,5milioni di euro. Le zone interessate saranno Mezzana, con anche un intervento in via Ferrucci, via Bologna, via Catani, via del Cilianuzzo, via Donatori del sangue, via san Martino per galceti, via strozzi, alcuni tratti di via Montalese e di via Pistoiese.