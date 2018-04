12.04.2018 h 12:14 commenti

Rete gas e illuminazione: accolte le richieste dei residenti di Paperino e Castelnuovo: presto via ai lavori

Gli interventi riguardano una serie di strade che collegano le due frazioni della zona Sud. Subito i cantieri in via del Pozzo, via della Torre Armata, via della Raugea. In un secondo tempo lavori anche in via Traversa per le Calvane

La rete del gas arriverà anche in via del Pozzo, via della Torre Armata, via della Raugea e via Traversa per le Calvane tra Paperino e Castelnuovo. I lavori inizieranno a maggio per le prime tre strade ed entro l'anno per la quarta. Lo ha confermato l'assessore Filippo Alessi ieri 11 aprile, in commissione 4 in occasione dell'audizione dei cittadini promotori della petizione per la messa in sicurezza di questa zona. Una delle richieste riguardava proprio l'estensione della rete del metano. La risposta del Comune è stata positiva per tutte e quattro le strade richieste, anche se per via Traversa per le Calvane non entrerà in questo appalto ma solo nel successivo.

Naturalmente l'intervento porterà con sé anche la sistemazione dell'asfalto, altra richiesta della petizione: "Nel contratto con Toscana Energia è prevista l'estensione delle rete per un certo numero di chilometri. - spiega Alessi - Paperino non era tra le zone previste nell'accordo, ma poichè parte di questa estensione è stata fatta da privati per la realizzazione di piani operativi a titolo di onere di urbanizzazione, possiamo spostare l'intervento a carico di Toscana Energia altrove e lo faremo nella zona richiesta dai cittadini". 2,8 i chilometri totali delle strade interessate dall'arrivo dell'infrastruttura. Una sessantina le famiglie che ne beneficeranno.

Veniamo alle altre richieste. L'illuminazione pubblica. Pensare di poter installare lunghe file di lampioni in strade strette e circondate da fossi laterali, è impossibile. Con la disponibilità delle aree private, però è fattibile l'idea di installare qualche punto luce lungo queste strade. Tutta in salita la proposta di installazione di guard rail perchè renderebbe difficile il lavoro di manutenzone ordinaria dei fossi del consorzio di bonifica aumentando il rischio idraulico della zona. Nelle prossime settimane sarà comunque effettuato un sopralluogo con il Genio civile e il consorzio per valutare se sia possibile l'installazione in alcuni punti più pericolosi.

No secco invece sulla videosorveglianza. "Non avrebbe senso in un'area così ampia mettere una o due telecamere. - afferma Alessi - ma confermo il massimo impegno per contrastare discariche abusive e illegalità". A proposito. Le attività investigative della polizia municipale che negli scorsi mesi hanno portato al sequestro di terreni privati in via del Pozzo trasformati in vere e proprie discariche, incassano un punto a lavoro favore. Il proprietario e il conduttore dell'area sono stati rinviati a giudizio per reati ambientali.



