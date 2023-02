14.02.2023 h 15:23 commenti

Resurrezione in mostra a Prato per la festa degli artisti

Tre opere in dialogo sul mistero della Pasqua al Museo dell'Opera del Duomo: tra loro la "Depositio Christi", scultura di grandi dimensioni realizzata da Christian Zucconi

Il percorso espositivo del Museo dell'Opera del Duomo si arricchisce di una nuova opera. Si tratta di 'Depositio Christi', scultura di grandi dimensioni realizzata da Christian Zucconi. Un'opera in travertino persiano interamente svuotato, ispirata alle tombe terranee medievali, già esposta a Prato, proprio al Museo dell'Opera del Duomo, nel 2012 nell'ambito della mostra 'Nella fragilità del marmo' a cura di Luca Beatrice, allestita dal direttore Claudio Cerretelli e da Die Mauer Arte Contemporanea. A distanza di dieci anni Die Mauer ha voluto ricordare l'evento donando la scultura al Museo, si spiega in una nota, opera che ha trovato collocazione nel Sepolcro dei canonici, posto sotto le volte della cattedrale. 'Depositio Christi' di Zucconi dialogherà con altre due opere: 'Cristo risorto. Perché sorgono dubbi nel vostro cuore?' di Vitaliy Shtanko e 'Il buon Pastore' di Francesco Di Michele in un'iniziativa proposta in occasione della Festa del Beato Angelico, patrono degli artisti, che si celebra sabato 18 febbraio. L'appuntamento è alle ore 15:30. Dopo i saluti verrà inaugurata 'Verso la resurrezione', esposizione che vede le tre opere a colloquio. Durante il pomeriggio il canonico Marco Pratesi eseguirà brani per organo e Daniele Griggio farà alcune letture. L'ingresso è libero.

Edizioni locali collegate: Prato

