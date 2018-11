12.11.2018 h 18:50 commenti

Restyling viale Montegrappa, i commercianti chiedono modifiche e sconti sulle tasse per il periodo dei lavori

Documento di Confcommercio sul progetto che il Comune si è impegnato a ridiscutere: "Più parcheggi, pista ciclabile solo su un lato e lasciare le due corsie di marcia"

Attenzione a sosta, viabilità e imprese e attivazione di incentivi per le attività coinvolte dagli eventuali lavori.

E' questo quanto chiede Confcommercio in vista del nuovo incontro organizzato dal Comune per presentare gli aggiornamenti al piano di restyling di Viale Montegrappa.

I commercianti ritengono “indispensabile che, sia durante il periodo dei lavori sia dopo la loro conclusione, gli stalli presenti sulla strada non vengano ridotti, bensì aumentati laddove possibile e che, allo stesso tempo si possa eliminare l’ipotesi di realizzazione della pista ciclabile su entrambi i lati della strada anche per dare maggiore spazio ai parcheggi”. L’associazione richiede, poi, l’istituzione della doppia corsia di marcia nella stessa direzione di traffico nonché il poter garantire lo scorrimento veicolare durante i lavori mantenendo libera almeno una corsia.

Confcommercio chiede inoltre all’amministrazione di poter considerare l’area di carico e scarico di fronte alle aziende che ne necessitano e di tenere in considerazione la questione Dehors tutelando le opere già esistenti e prevedendo, una volta conclusi gli interventi, la possibilità di installarne di nuovi secondo la regolamentazione vigente.

Infine la richiesta di un risarcimento per i probabili cali di affari delle attività danneggiate dai lavori: "Il Comune dovrebbe concedere agevolazioni - spiegano - sui tributi locali di sua competenza per gli esercizi situati nelle zone coinvolte dai lavori pubblici con durata superiore a sei mesi. Sarebbe un sostegno indispensabile per le attività dell’area che si troverebbero inevitabilmente a dover affrontare le criticità portate dalla permanenza dei cantieri".