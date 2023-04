17.04.2023 h 13:45 commenti

Restyling Giocagiò, terminato il lotto dedicato al mare. Avrà due tappeti elastici

Stamani il sopralluogo del sindaco Biffoni e dell'assessora Sanzò. In arrivo l'intervento dedicato ai giochi inclusivi mentre per l'albero delle mele sarà necessario attendere ancora a causa del rincaro delle materie prime

Il sindaco Matteo Biffoni ha “collaudato” uno dei due tappetti elastici realizzati nell'area “Andiamo al mare” del GiocaGiò di via Marradi, tra le novità più curiose dell'intervento di riqualificazione che è giunto alle battute finali. Stamani insieme all'assessore alla Città curata Cristina Sanzò, il primo cittadino ha effettuato un sopralluogo al cantiere al parco giochi più grande della città.Anche questo intervento, costato duecentomila euro, ha dovuto fare i conti con l'aumento dei prezzi delle materie prime costringendo a rimandare al prossimo anno la riqualificazione dell'area accanto a quella “marina” che sarà consegnata a breve. "E' un intervento importante quello che stiamo ultimando, ma il raddoppio dei prezzi ci costringe a cercare ulteriori risorse per finire anche l'altro gioco, "L'albero delle mele", mentre l'area dei giochi inclusivi è già finanziata ed è aperta la gara - ha affermato Biffoni -. L'idea è quella di fare un restyling importante di uno fra i luoghi più amati di questa città, perché questo è un posto molto vissuto dai giovani e dalle famiglie ed è quindi opportuno renderlo vivibile e sicuro".Nuovi vialetti, quindici nuovi alberi e altrettante panchine, nuovi tappeti e giochi attorno alla barca per rendere ancora più appetibile e sicuro questo parco giochi. Uno spazio che sarà anche più inclusiva perché l'amministrazione ha trovato i fondi per intervenire su un'altra area rendendola a misura di bambini con disabilità.L'intervento partirà a breve. "Con le risorse a disposizione, abbiamo suddiviso la riqualificazione del parco in quattro lotti e questo è il primo lotto - ha aggiunto l'assessora alla Città curata Cristina Sanzò -. Insieme alla successiva realizzazione dei giochi inclusivi, i giardini Giocagiò avranno interventi per circa 300mila euro".A proposito di parco giochi. Quello che sarà realizzato tra via Turchia e San Giusto è a gara. Una volta pronto sarà il secondo spazio recintato della città dedicato al divertimento dei più piccoli.