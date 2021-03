07.03.2021 h 15:05 commenti

Restrizioni antiCovid, Maioriello e Soldi: "Bene, ma si potevano fare prima come avevamo richiesto noi"

I due consiglieri comunali d'opposizione da tempo chiedevano all'amministrazione di fare di più per limitare al massimo il rischio di assembramenti

I provvedimenti restrittivi presi dal sindaco Biffoni ieri, 6 marzo, per mettere un freno agli assembramenti, sono corretti ma tardivi. Lo affermano in un comunicato i due consiglieri comunali che già la scorsa settimana sollecitarono l’amministrazione comunale a “fare di più” per limitare al massimo le criticità registrate nel fine settimana in centro e vicino alcuni giardino. Si tratta di Carmine Maioriello del Movimento 5 Stelle e di Leonardo Soldi del Centrodestra. “L’annuncio di ordinanze finalizzate al contenimento del fenomeno degli assembramenti, ci vede, da un lato soddisfatti dall’altro rammaricati per il mancato ascolto negli ultimi mesi delle nostre richieste da parte dell’amministrazione. - spiega Maioriello - Il Movimento 5 Stelle in particolare ha sollevato il tema da mesi e durante l’ultima commissione congiunta 3 e 4 riunita sul tema pochi giorni fa, l’abbiamo ripetuto, sempre nel rispetto dei ruoli, è stato fatto presente che l’amministrazione avrebbe potuto e dovuto fare di più, perché certe scene sono anche un’ingiustizia nei confronti di tutti quegli esercizi pubblici che rispettano le prescrizioni”. Rincara la dose il consigliere Leonardo Soldi, del Centrodestra: "Siamo stati tacciati di essere irresponsabili, ci è stato rinfacciato dall’assessore Leoni, usando toni un po’ troppo sprezzanti, testualmente: credete che se si potesse fare di più il Comune non l’avrebbe già fatto? Alla luce del giro di vite annunciato dal sindaco pare proprio di si”.







