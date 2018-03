25.03.2018 h 12:34 commenti

Resti umani nel bosco sopra Galceti: forse sono dell'imprenditore scomparso tre anni fa

La terribile scoperta fatta da un escursionista che ha subito chiamato i carabinieri. L'ipotesi è che possa trattarsi del corpo di Sergio Russo. Già avvertiti i familiari

Sarebbero i resti di Sergio Russo, l’imprenditore pratese scomparso da casa l’11 aprile di tre anni fa, quelli ritrovati in una zona impervia sopra Galceti dai carabinieri di Prato intervenuti nella mattina di ieri, sabato 24 marzo, dopo aver ricevuto la segnalazione di un escursionista.

L’uomo, impegnato in una passeggiata, ha abbandonato il sentiero principale e si è addentrato in una zona poco battuta. Qui, ad un certo punto, ha visto dei resti umani e ha subito chiamato il 112. Numerosi gli elementi in mano agli inquirenti che fanno ritenere che lo scheletro appartenga a Sergio Russo. Accanto ai resti è stato trovato un portafogli con all’interno i documenti intestati all’imprenditore. La famiglia - moglie e figli - è stata informata del ritrovamento. Il sostituto procuratore Laura Canovai che dal primo giorno della scomparsa ha coordinato l’inchiesta, ha disposto tutti gli accertamenti utili a risalire all’identità della persona a cui appartengono i resti anche se sembrano esserci pochi dubbi sul fatto che si tratti di Sergio Russo. Ma saranno gli esami, in particolare il dna, a dare la conferma definitiva.

Secondo i primi rilievi, si può parlare di suicidio. Sergio Russo, all’epoca cinquantunenne, aveva fatto perdere ogni traccia dopo essere uscito dalla sua casa di Viaccia. Inutili gli appelli della moglie attraverso la trasmissione di Raitre ‘Chi l’ha visto?’. Più volte il programma si è occupato in questi anni della scomparsa dell’uomo senza mai riuscire a trovare una pista precisa che spiegasse la misteriosa sparizione. La moglie di Russo, Fiorella Benvenuti, ha chiesto a gran voce in questi anni che si facesse luce sulla scomparsa e lo ha fatto anche attraverso il suo avvocato di fiducia, Nicodemo Gentile. Le poche segnalazioni, arrivate nei giorni immediatamente successivi all’11 aprile 2015, segnalavano Sergio Russo nella zona del Pino. I resti sono stati rinvenuti in una zona del Monferrato raggiungibile solo a piedi e poco praticabile e questo spiegherebbe il motivo per il quale la scoperta è stata fatta così tanto tempo dopo. Ancora presto per collocare una data presunta del decesso.

