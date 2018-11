16.11.2018 h 16:19 commenti

Restauro ponte Manetti, entro fine mese l’opera sarà completata

Il 28 novembre un'apposita gru collocherà tra i due antichi bastioni l'arcata nuova completamente rivestita di teak. Al via anche i lavori per la pista ciclabile che potenzialmente collega i due estremi del territorio provinciale

Le cascine di Tavola collegate con quelle di Poggio a Caiano tramite il nuovo ponte Manetti, progettato utilizzando gli antichi piloni e una struttura ultra moderna realizzata in metallo e ricoperta di legno. Entro il 28 novembre il ponte sarà pronto, ma l’inaugurazione è prevista a primavera quando anche la pista ciclabile lato poggio sarà completata. “Un momento importante – ha spiegato Francesco Puggelli sindaco di Poggio a Caiano – che stiamo aspettando dal 2011 data in cui è stato fatto il concorso di idee. Ora finalmente è una realtà, stiamo anche pensando di realizzare un altro tratto di ciclabile direzione Seano per includere nel collegamento anche il parco Quinto Martini”.

Lungo 60 metri con una leggera pendenza il ponte sarà sospeso, la versione originale era più bassa con sei catene stile ponte di Brooklyn, ma oggi improponibile per ragioni si sicurezza. Per posizionare l’arcata che pesa 250 quintali verrà utilizzata una gru con un braccio di 56 metri. “Un’opera- spiega il progettista Guido Lenzi - che unisce l’antico con il moderno con del resto innovativo è il rivestimento in teak. Terminato il ponte che sarà anche illuminato provvederemo alla realizzazione della vera e propria pista ciclabile che si ricollega con quella che arriva alle Cascine della villa”.

Lavori alle ciclabile anche sul lato Prato. “Con il ripristino del ponte Manetti – ha spiegato Matteo Biffoni sindaco di Prato – mettiamo a disposizione di ciclisti e podisti un percorso lungo sull’asse Firenze Val di Bisenzio dove il ponte Manetti è un crocevia fondamentale”.

L’opera è costata 750 mila euro suddivisi fra Provincia, Regione e i due Comuni.







Edizioni locali collegate: Prato Comuni Medicei

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus