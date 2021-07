06.07.2021 h 14:10 commenti

Restauro palazzo Pacchiani, dormitorio La Pira e Urp della Municipale traslocano

Dal 19 al 21 luglio gli uffici della polizia municipale resteranno chiusi per riaprire il 22 in via della Badie 130. Nessuna interruzione del servizio per il dormitorio che, dal 23 luglio accoglierà gli utenti nell'ex palazzina Anci di via Roma

Palazzo Pacchiani si svuota, è iniziato il trasloco del reparto logistica della Municipale che, insieme all' Urp, sarà trasferito in via delle Badie 130 mentre il 23 luglio traslocherà anche il dormitorio La Pira nell'ex palazzina Anci di via Roma.

Questa mattina 6 luglio è iniziata la prima parte del trasloco che riguarda il reparto logistica, poi toccherà all' Urp, i servizi saranno tra cui richieste rateizzazioni multe, verbali incidenti stradali, informazioni sui verbali e ricorsi e accesso agli atti, saranno sospesi dal 19 al 21 luglio e quindi riprenderanno giovedì 22 . "La permanenza nella nuova sede sarà lunga - spiega l'assessore alla Municipale Flora Leoni - poi l'Urp e le funzioni della logistica verranno trasferite in piazza dell' Università nella nuova palazzina, dove probabilmente troverà casa anche la sede della territoriale centro." In via Pacchiani verrano poi trasferiti gli uffici dell'urbanistica.

Per quanto riguarda il dormitorio, invece, non ci sarà l'interruzione del servizio, a partire dal 23 sera gli ospite dormiranno in via Roma, i posti a disposizione sono 18, nove al primo piano e altrettanti a pian terreno. La mensa invece, continuerà a funzionare in via del Carmine.