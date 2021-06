30.06.2021 h 11:02 commenti

Restaurata e consolidata la parte superstite della cinta muraria del XII secolo

E' il tratto di mura che si trova tra via Santa Caterina e la palestra Etruria, all’altezza dell’antica porta Fuja: attraversa la corte dell'ex conservatorio e prosegue verso San Domenico

Sono terminati i lavori di restauro e consolidamento del tratto di mura del XII secolo che si trova tra via Santa Caterina e la palestra Etruria, all’altezza dell’antica porta Fuja.

L’intervento di restauro ha permesso di valorizzare un tratto importante delle mura cittadine: si tratta dell’unico tratto esistente della cerchia muraria del XII secolo, che attraversa la corte dell'ex conservatorio di Santa Caterina e prosegue verso San Domenico.

Questo tratto di mura era fortemente degradato: l’azione del tempo aveva ormai disgregato quasi completamente il paramento murario costituito da conci squadrati di alberese, lasciando a vista il sacco di riempimento che era stato realizzato con sassi tondi di fiume disposti un maniera irregolare. Con l'azione della pioggia alcuni conci si erano staccati, peggiorando la staticità del muro e la muratura. Prima dell’intervento di restauro il tratto di mura era infestato dalla vegetazione che l’aveva totalmente ricoperta.

Negli anni erano stati realizzati dei piccoli contrafforti nelle zone più degradate, che oggi sono stati integrati consolidando le lacune più grosse, restituendo così una continuità strutturale con il riempimento in muratura di mattoni pieni. Sull'esterno gli interventi sono stati fatti con malte strutturali a base di calce e imperniature con barre in acciaio, in maniera tale da ricostituire le parti mancanti.

"Ringrazio l'ufficio dei lavori pubblici e mobilità del Comune per la qualità di questo intervento importante", dichiara l'assessore al Patrimonio Gabriele Bosi. "Si conferma ancora una volta l'impegno della nostra amministrazione nel recuperare il patrimonio storico della nostra città. Come assessorato stiamo valutando nuovi interventi per proseguire nella valorizzazione delle nostre mura cittadine".



