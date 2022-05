24.05.2022 h 17:33 commenti

Restano in carcere di due giovani che hanno ridotto in coma un uomo a calci e pugni

La vittima è ancora ricoverata in gravi condizioni. Gli aggressori hanno 21 e 23 anni e stamani sono comparsi davanti al giudice per la convalida degli arresti. Il pestaggio dopo una banale lite in un bar di San Paolo

Restano in carcere Leonardo Duecento e Micheal Michele Buono, i due pratesi di 21 e 23 anni arrestati sabato dalla polizia a Roncobilaccio mentre erano in fuga dopo il pestaggio a calci e pugni che ha ridotto in coma un uomo marocchino. Il giudice delle indagini preliminari del tribunale di Bologna, competente per territorio relativamente agli arresti, ha convalidato e disposto la custodia in carcere. I due giovani sono rinchiusi alla Dogaia con le accuse di tentato omicidio e lesioni gravissime con l'aggravante della crudeltà. Dopo la trasmissione degli atti al gip di Prato, gli avvocati difensori, Sabrina Serroni e Elena Augustin, ricorreranno al tribunale del Riesame per chiedere la scarcerazione o, in alternativa, gli arresti domiciliari trattandosi di incensurati. L'azione è stata già annunciata.

Le indagini della Squadra mobile, intanto, vanno avanti senza sosta. La vittima della brutale aggressione, avvenuta in un bar in via Ciabatti, è ancora ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Prato. Non è ancora in grado di parlare con gli agenti e raccontare quanto successo giovedì sera. Molto però si sa già grazie al video di una delle telecamere di sicurezza del bar: le immagini mostrerebbero il pestaggio al quale avrebbe preso parte anche una terza persona, al momento non ancora fermata.

Nelle prossime ore gli avvocati chiederanno alla procura di Prato l'interrogatorio dei loro assistiti. Evidentemente la volontà è quella di collaborare e spiegare i motivi che hanno scatenato tanta violenza. Pare che si sia trattato di un banale litigio con il marocchino che, sembra, già nei giorni precedenti, si era reso protagonista di intemperanze nello stesso locale tanto da richiedere l'intervento della polizia. Tutti elementi che saranno vagliati meglio dai magistrati.

Indagini in corso anche sull'altro fatto di sangue avvenuto negli ultimi giorni a Prato. Il cinese di 53 anni che venerdì mattina ha ferito a colpi di mannaia un connazionale di 60, è in carcere come stabilito dal giudice delle indagini preliminari dopo la convalida dell'arresto. L'uomo deve rispondere di tentato omicidio. L'aggressione, avvenuta in un appartamento di via Carraia, sarebbe riconducibile ad un regolamento di conti per un approccio sessuale che l'assalitore avrebbe fatto nei confronti di una parente della vittima.