18.12.2021 h 14:45 commenti

Restano gravissime le condizioni della ragazzina colta da malore a scuola

La dodicenne è ricoverata nel reparto di Rianimazione del Meyer e i medici si sono riservati la prognosi temendo per la sua vita

Sta ancora lottando tra la vita e la morte la studentessa dodicenne della scuola media Malaparte che ieri mattina, 17 dicembre, è stata colta da malore mentre era con le compagne nella palestra, in attesa di iniziare la lezione di educazione fisica. La ragazzina, di origini cinesi, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell'ospedale pediatrico Meyer di Firenze, dove è arrivata ieri mattina trasferita d'urgenza con l'elisoccorso Pegaso, fatto intervenire dal medico del 118 che era riuscito a rianimarla. I medici del Meyer hanno subito stabilizzato la piccola paziente, cercando di limitare il danno neurologico provocato dal malore, un aneurisma cerebrale.

Secondo quanto ricostruito la ragazzina, che frequenta la terza media, era con le compagne e stava per iniziare la lezione quando ha detto all'insegnante di avere un fortissimo mal di testa. Poi si è accasciata, prova di sensi. Fondamentale il pronto intervento dell'insegnante che, in collegamento con la centrale del 118, ha effettuato le prime manovre di rianimazione in attesa dell'arrivo dell'ambulanza.

I sanitari del Meyer giudicano gravissime le condizioni della 12enne e la prognosi resta riservata.