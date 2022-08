04.08.2022 h 15:18 commenti

Resta una sola Anagrafe distaccata aperta oltre a quella centrale

Alle chiusure ormai "storiche" della circoscrizione sud e della est, si aggiunge ora anche la ovest. Per fare la carta d'identità e qualsiasi altra operazione si può andare solo in Santa Caterina o a Galcetello

Agosto circoscrizione non ti conosco. Continuano le difficoltà dei pratesi per rinnovare le carte di identità o richiedere documenti angrafici visto che restano aperte solo la sede centrale dell'Anagrafe di Santa Caterina e quella nord a Galcetello.

In viale De Gasperi (est) la chiusura è dovuta alla mancanza di personale, mentre a San Paolo (ovest) ogni anno in estate il servizio viene sospeso. Infine gli uffici della circoscrizione sud alle Badie sono occupati dalla Municipale, dopo il trasferimento da palazzo Pacchiani dove è in corso un progetto di ristrutturazione che durerà ancora per diversi mesi.

Una situazione che crea disagi ai cittadini con appuntamenti per il rilascio di documenti non stampabili on line che arrivano anche a 40 giorni. "Quest'anno - ha spiegato Gabriele Bosi assessore all'Anagrafe - abbiamo dovuto affrontare due emergenze: alla est dove il personale che aveva vinto il concorso ha optato per un'altra sede e quindi ci siamo trovati in carenza d'organico e alla sud per mancanza di spazi. Per quanto riguarda viale De Gasperi stiamo inserendo il personale, utilizzando il periodo estivo come momento formativo. Dovremmo riaprire dopo l'estate".

Tempi invece più lungi per le Badie, visto che la Municipale resterà nella sede ancora per diversi mesi. "A breve verrà approvato il progetto esecutivo di una succursale per la polizia municipale in via Bologna, zona nord. Appena i locali saranno pronti avverrà il trasloco e di conseguenza una parte degli uffici di via delle Badie saranno liberati e torneranno ad essere utilizzati per il servizio dell'anagrafe".