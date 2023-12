27.12.2023 h 16:14 commenti

Resta schiacciato tra il cancello e la macchina, illeso un uomo

E' successo a Poggiole, nel comune di Vernio. L'uomo ha riportato solo qualche contusione. Allertato per precauzione anche l'elisoccorso Pegaso che però è rientrato vuoto. Sul posto un'ambulanza della Misericordia di Vernio e i vigili del fuoco

Momenti di paura nel pomeriggio di oggi, mercoledì 27 dicembre, poco dopo le 14.30 quando un uomo è rimasto schiacciato fra la macchina e il cancello che stava aprendo. Fortunatamente non ha riportato gravi conseguenze. E' successo a Poggiole, nel comune di Vernio. Sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza della Misericordia di Vernio, oltre all'elisoccorso Pegaso che è stato allertato e fatto atterrare per precauzione. L'uomo è stato trasportato al pronto soccorso di Prato in ambulanza per le contusioni riportate nell'impatto. Secondo una prima ricostruzione, la vittima dell'incidente sarebbe scesa dalla macchina per aprire il cancello dell'abitazione e poi, per motivi ancora da chiarire, la vettura si è mossa intrappolandola. A liberare l'uomo sono stati i vigili del fuoco intervenuti su richiesta del 118.



