18.03.2018 h 12:24 commenti

Resta con la mano incastrata nella stampatrice: grave un operaio di 52 anni

L'infortunio sul lavoro è successo in un'azienda di via Fonda di Mezzana. Il 118 ha soccorso in codice rosso il lavoratore. Sul posto anche i vigili del fuoco, i carabinieri e gli ispettori dell'Asl

Grave infortunio sul lavoro, questa mattina 18 marzo alle 10.15, in un'azienda di via Fonda di Mezzana. La vittima è un dipendente di 52 anni, di nazionalità cinese, che è rimasto con la mano incastrata in un macchinario. E' successo in una stamperia. Sul posto il 118 ha inviato un'ambulanza in codice rosso. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per fornire supporto, mentre le indagini sono seguite dai carabinieri e dagli ispettori del dipartimento dell'Asl, che dovranno verificare il rispetto delle misure di sicurezza. Secondo quanto appreso, l'operaio stava lavorando ad una stampatrice quando la mano è stata schiacciata dal macchinario. In particolare l'uomo avrebbe subito lo schiacciamento di due dita.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus