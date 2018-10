01.10.2018 h 18:19 commenti

Resta ai domiciliari il notaio arrestato dopo la scoperta della droga nascosta nel bagno

Il giudice ha convalidato sia l'arresto effettuato dai carabinieri sia la misura cautelare disposta dalla procura. La difesa puntava a dimostrare che la cocaina era stata messa da un estraneo per "incastrare" il professionista

Resterà agli arresti domiciliari il notaio Placido Di Bella, arrestato venerdì scorso 28 settembre dai carabinieri del Nucleo Investigativo con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Nel pomerigio di oggi, 1 ottobre, il giudice Francesco Pallini ha infatti convalidato sia l'arresto sia la misura cautelare nei confronti del professionista, in un bagno della cui casa-studio sono stati trovati 60 grammi di cocaina.

L'avvocato difensore, Alberto Cavaciocchi, aveva chiesto l'annullamento della misura degli arresti domiciliari, confermando la linea difensiva tenuta sin dal primo momento: cioè l'ipotesi che qualcuno di estraneo avesse nascosto di proposito la droga nel bagno per "incastrare" il notaio, che oltre ad un lungo contenzioso giudiziario con una ex, si sarebbe occupato dal punto di vista professionale di alcuni procedimenti economici di una certa rilevanza. Di Bella, che era andato in pensione da poco, continuava infatti a sbrigare alcune pratiche pregresse. Secondo la difesa, quindi, qualcuno poteva avere interesse a screditare la posizione del notaio.

Di parere opposto la procura, con il pm Giampaolo Mocetti, che ha invece chiesto di mantenere il professionista agli arresti domiciliari.