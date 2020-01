30.01.2020 h 10:05 commenti

Responsabilità solidale, l'Inps dice sì anche in caso di pluricommittenza

Il presidente Tridico si è impegnato a far produrre una circolare interpretativa che preveda, su tutto il territorio nazionale, la ripartizione della responsabilità sui committenti in base alla propria quota di fatturato commissionato al terzista

Il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, dice sì alla responsabilità in solido anche in caso di pluricommittenza. Una battaglia questa, che i sindacati pratesi portano avanti da tempo per innescare anche a Prato un meccanismo virtuoso che riesca a bloccare a monte lo sfruttamento lavorativo che troppo spesso caratterizza le lavorazioni base del sistema moda.

L'incontro si è tenuto ieri, 29 gennaio, a Roma, alla Direzione generale dell'Inps, su richiesta dai livelli nazionali di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec con la direzione generale dell'Istituto, alla presenza del presidente Tridico. L'obiettivo sindacale era l'applicazione della responsabilità in solido anche in caso di pluricommittenza, come avviene in altre parti di Italia, ma non a Prato.

"Ho avuto l'occasione di spiegare a Tridico la situazione pratese come esempio di quanto succede in tutto il sistema moda italiano. - spiega Massimiliano Brezzo, segretario della Filctem pratese -E il rischio che il mancato contrasto dello sfruttamento porti alla chiusura delle aziende corrette e di conseguenza al licenziamento dei loro dipendenti che si troveranno disoccupati e a carico dell'Inps. Cosa questa che per l'istituto comporterà miliardi di contributi non versati e il pensionamento a 70 anni".

Vediamo ora gli impegni presi dal numero uno dell'Inps. "Tridico" -continua Brezzo- "ha recepito ed ha impegnato subito l'Inps a produrre una circolare interpretativa che preveda, su tutto il territorio nazionale, la ripartizione della responsabilità sui committenti in base alla propria quota di fatturato commissionato al terzista". Gli effetti su Prato sarebbero notevoli. "Una circolare come questa" -prosegue il segretario della Filctem Cgil- "applicata ad esempio, alla trentina di tintorie e stamperie che si basano sullo sfruttamento lavorativo, consentirebbe in pochissimo tempo di debellare il fenomeno".

Il tutto si scontra con la carenza di personale sia dell'Inps che della Dtl: "Ho anche fatto presente - conclude Brezzo -che non è comunque possibile pensare di poter operare su Prato lasciandoci solo due ispettori Inps".