Respinta la richiesta di estradizione in Qatar, scarcerato il 60enne condannato per truffa

L'uomo era stato arrestato dalla polizia dopo aver preso una stanza in un albergo di Prato. A suo carico un mandato di arresto internazionale per scontare la pena inflitta dal Paese arabo. La mancanza di garanzie sul rispetto dei diritti umani ha fatto cadere nel vuoto la richiesta delle autorità qatariote

E' tornato in libertà il sessantenne arrestato la notte di martedì 18 ottobre in un albergo di Prato perché destinatario di un ordine di carcerazione internazionale emesso dalle autorità del Qatar, in seguito alla condanna a un anno di reclusione per truffa. Un ritorno alla normalità dopo alcuni step giudiziari davanti ai giudici della Corte d'Appello di Firenze. L'uomo, residente in Campania e solo di passaggio a Prato, già noto ai terminali delle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio, per inosservanza dei provvedimenti dell'autorità e per violazione degli obblighi di assistenza familiare, è stato scarcerato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 20 ottobre, dopo che il procuratore generale ha comunicato che non sarà accolta la richiesta di estradizione avanzata dal Qatar, Paese nel quale sono in vigore regole che si rifanno alla Sharia e che non garantiscono il rispetto dei diritti umani.

In un primo momento al sessantenne, assistito dall'avvocato Diletta Nerini, i giudici avevano applicato l'obbligo di dimora a Prato. L'uomo, però, aveva chiesto di restare in carcere perché non in possesso di una sistemazione in città tale da consentirgli di rispettare il provvedimento. Lo scoglio è stato superato oggi quando è stato comunicato il respingimento della richiesta di estradizione.

A mettere la polizia sulle tracce del ricercato era stato nei giorni scorsi l'allert alloggiativo: l'uomo, infatti, aveva preso una stanza in un albergo e le sue generalità, trasmesse alla questura come impone la legge, avevano fatto scattare il controllo e l'arresto.



