18.12.2019 h 14:34

Resiste allo scippo e fa arrestare il malvivente, diciottenne in manette

La vittima è la moglie di un carabiniere in servizio a Firenze che ha fatto di tutto per difendere la propria borsa. Un passante è intervenuto ma poi si è allontanato. Il malvivente ha compiuto la maggiore età da pochi giorni

Ha tentato di scippare una donna in via Oberdan ma ha dovuto arrendersi perché la vittima ha resistito e perché un passante è intervenuto e lo ha bloccato. Protagonista un giovane, diciottenne da pochi giorni, che è stato arrestato dai carabinieri intervenuti in seguito alla richiesta di aiuto arrivata dalla donna, moglie di un carabiniere in servizio a Firenze. Il fatto è avvenuto lunedì 16 dicembre. La vittima, avvicinata da dietro dal giovane che ha provato a strapparle la borsa, ha fatto di tutto per non farsi scippare e ad un certo punto ha trovato l'aiuto di un passante che ha immobilizzato il giovane ma che poi, quando ha sentito dire alla donna che avrebbe avvisato il marito carabiniere, si è allontanato dicendo di non volere guai. I militari sono riusciti ugualmente ad arrestare il diciottenne.



Edizioni locali collegate: Prato

