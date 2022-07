23.07.2022 h 11:26 commenti

Resa dei conti per amore dietro gli incendi auto a Maliseti e a La Pietà, denunciati due uomini

In poche ore la squadra mobile ha individuato i due presunti responsabili degli episodi che nei giorni scorsi hanno creato grande allarme in città e nei quartieri dove sono avvenuti

C’è un regolamento di conti per motivi sentimentali dietro gli incendi auto avvenuti nei giorni scorsi prima a Maliseti e poi alla Pietà.La squadra mobile della questura di Prato ha individuato i presunti responsabili. Si tratta di due extracomunitari provenienti dall’Est Europa in lotta per la stessa donna. Nello specifico l’incendio appiccato la notte tra martedì e mercoledì 20 luglio a La Pietà è stata una vendetta per quello causato dal rivale in amore la notte precedente a Maliseti. Sono scattate le perquisizioni personali e domiciliari a carico dei due uomini, denunciati a piede libero per danneggiamento seguito da incendio.Sono in corso ulteriori accertamenti da parte della squadra mobile coordinata dalla procura di Prato.Entrambi gli incendi, che hanno distrutto nove mezzi e danneggiato gli edifici vicini, hanno provocato allarme tra i cittadini, soprattutto dei quartieri dove sono avvenuti. L’origine dolosa di entrambi è stata subito chiara alla polizia e ai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Pochi riscontri ed è stata subito accantonata l’ipotesi piromane per far posto alla pista passionale.