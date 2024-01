16.01.2024 h 15:57 commenti

Reparti del fresco chiusi alla Coop di via Valentini dopo controllo dell'Asl

La spiegazione di Unicoop: "Rilevate alcune piccole non conformità che sono già in via di soluzione. Domani tornerà tutto alla normalità". Il resto del supermercato è rimasto regolarmente aperto

Brutta sorpresa oggi, 16 gennaio, per i clienti della Coop di via Valentini che hanno trovato chiusi i reparti del fresco ovvero quello della gastronomia, il forno e la pescheria.

Una decisione imposta dai tecnici dell'Asl che questa mattina hanno effettuato un controllo all'interno del supermercato. "Sono state rilevate alcune non conformità - spiegano dall'ufficio stampa di Unicoop Firenze - che probabilmente saranno risolte entro domani, quando tutto dovrebbe tornare alla normalità". Chi non doveva acquistare prodotti freschi ha potuto fare la spesa regolarmente, il resto dei reparti infatti è rimasto aperto.

Edizioni locali collegate: Prato

