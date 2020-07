01.07.2020 h 10:14 commenti

Renzi all'anfiteatro del Pecci il 3 luglio per presentare il suo nuovo libro

Si intitola "La Mossa del Cavallo-come ricominciare, insieme" il libro scritto dal senatore per lanciare progetti sul futuro del Paese. Ingressi contingentati come prevede la normativa anticovid

Matteo Renzi a Prato venerdì 3 luglio, alle 18.30, all'anfiteatro Pecci, per presentare il suo libro "La Mossa del Cavallo-come ricominciare, insieme". “Un evento – spiega Antonio Longo, coordinatore provinciale di Italia Viva – che unisce cultura e politica per fornire al Paese alcune idee da mettere in campo per i prossimi mesi. Date le elezioni regionali che ci apprestiamo ad affrontare è necessario avere una visione ampia di politica, Prato è stata scelta tra le tappe del tour nazionale per

comunicare con forza la necessità di guardare oltre, di dare progettualità e futuro". L'ingresso all'anfiteatro, per ascoltare il senatore, sarà regolato secondo la normativa in vigore per contrastare il contagio da coronavirus.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus