Renzi a Prato per presentare i candidati di Italia Viva. Siparietto con il sindaco Biffoni

La conferenza stampa organizzata proprio sotto le finestre dell'ufficio del primocittadino. L'ex premier: "Siamo sempre amici ma stavolta non votate il Pd"



Inizia con il “siparietto” con l’amico ed ex leader di partito, Matteo Biffoni, la breve tappa pratese del senatore Matteo Renzi stamani, 31 agosto, per presentare la lista pratese di Italia Viva alle elezioni regionali del prossimo 20 settembre a sostegno della candidatura a presidente della Toscana di Eugenio Giani. All’arrivo del suo ex leader, il sindaco si è affacciato dalla finestra della sua stanza del palazzo comunale che si trova proprio sopra l’area di piazzetta del Pesce scelta per l’evento di Italia Viva. “Cosa è questa confusione?Qui c'è gente che lavora", ha scherzato il primo cittadino. “Scendi giù, dai” ha risposto Renzi che ha aggiunto: “Durante il lockdown ho apprezzato i consigli che hai dato allo gigolò che ti ha scritto. Mi ha fatto un po' effetto”.



Più tardi Biffoni è sceso davvero e ha salutato di persona Renzi a cui è legato da una grande amicizia anche ora che le strade politiche si sono divise. Divise si, ma unite nella battaglia per portare alla guida della giunta Toscana Eugenio Giani. Più volte nel suo discorso, Renzi ha sottolineato il rischio che correrebbe la regione se a vincere fossero Susanna Ceccardi e il centrodestra, ma ha anche puntualizzato perché è importante votare Italia Viva e non Pd: “Chi vota Pd vota Giani e questo va bene ma chi vota Pd vota anche un partito che sta lavorando nella logica dell’alleanza strutturale con il Movimento 5 Stelle. Io non voglio morire leghista e Salvini lo abbiamo mandato a stendere, però non posso nemmeno vivere grillino e lasciare la storia riformista nelle mani di Di Battista e Di Maio”.

Circondato dai cinque candidati in lista (il sesto è Claudio Azzini in quota + Europa, assente) e introdotto dal capolista e coordinatore provinciale Antonio Longo, Renzi ha sorvolato sulla possibilità di chiedere un rimpasto di giunta allo stesso Biffoni in caso di buon risultato della lista (che non ha voluto quantificare) mentre sull’ampliamento di Peretola, che in lui vede il principale sostenitore anche dopo la sonora bocciatura della giustizia amministrativa, l’ex premier non teme che tale posizione gli farà perdere voti sul territorio provinciale: “No perché è un’opera che farà del bene a Prato e al suo sviluppo come allo sviluppo di tutta l’area”.





La scelta della location dell'evento di stamani è legata al ruolo di consigliere delegato del sindaco alle politiche per il centro di Sbolgi che rivendica come propria l'idea di dare spazio all'aperto ai locali di via Firenzuola in questa piazzetta, usata fino a questa estate come un parcheggio di servizio al municipio. "La nostra è la politica della concretezza che si contrappone a quella degli slogan", ha chiosato il capolista Longo. Con l'occasione sono stati ufficializzati la nascita del gruppo "Italia Viva" nel Consiglio comunale di Prato con Giacomo Sbolgi che lascia gli scranni della lista civica Biffoni per Prato, e l'ingresso nel partito del consigliere comunale di Poggio a Caiano, Matteo Lenzi (nella foro qui di seguito con Sbolgi) che però resterà nel gruppo Siamo Poggio e che conferma pieno sostegno al sindaco Francesco Puggelli.

