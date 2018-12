30.12.2018 h 12:36 commenti

Rende un inferno la vita della giovane moglie: arrestato dai carabinieri mentre la schiaffeggia

L'uomo negli ultimi due anni si era già reso protagonista di almeno altri sette episodi di maltrattamento

Non era la prima volta che le forze dell'ordine intervenivano in quell'abitazione di via Salieri e ieri, 29 dicembre, i carabinieri del Nucleo Investigativo hanno fatto scattare le manette ai polsi di un 37enne di nazionalità marocchina. L'uomo è accusato di maltrattamenti continuati nei confronti della moglie, una italiana di 24 anni. Quando ieri i carabinieri sono arrivati, hanno trovato il 37enne che stava schiaffeggiando con violenza la giovane, al culmine dell'ennesima lite scaturita da futili motivi. Episodi analoghi si erano già verificati altre sette volte negli ultimi due anni e così i militari, guidati in prima persona dal comandante provinciale Marco Grandini, hanno deciso di arrestare l'uomo e di portarlo nel carcere della Dogaia. E' stato anche informato il consolato del Marocco.



