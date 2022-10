14.10.2022 h 15:19 commenti

Rende un inferno la vita dei nonni novantenni: allontanato da casa con divieto di avvicinamento

L'intervento della pg della polizia municipale dopo che l'anziana ha accusato un malore in seguito all'ennesimo scatto d'ira

Spintoni, schiaffi e persino sputi nei confronti dei nonni novantenni che lo avevano preso in casa dopo la morte della madre. Un inferno che andava avanti dal 2017 e che giorno dopo giorno peggiorava sempre di più. Protagonista un venticinquenne pratese a cui ieri, 13 ottobre, la sezione Pg della polizia muncipale di Prato ha notificato la misura cautelare dell'allontanamento da casa e del divieto di avvicinamento alle parti offese. Nel caso di violazione scatterà l'arresto.Perchè si è atteso tanto a intervenire? Perchè i nonni non hanno mai voluto denunciare il nipote per non metterlo nei guai. A ogni scatto d'ira, all'inizio sfogato con il lancio di oggetti o con il danneggiamento degli arredi e poi anche con le violenze fisiche, i due anziani chiedevano l'intervento delle forze dell'ordine, ma poi non formalizzavano alcuna querela.Fino a pochi giorni fa, quando la nonna, di fronte agli ennesimi colpi e agli sputi del nipote, ha accusato un malore. La misura era colma. Se n'è reso conto anche il giovane che ha lasciato l'abitazione, dove ha ancora la residenza, per una sistemazione di fortuna prima ancora che gli venisse notificata la misura, emessa dal gip Francesca Scarlatti su richiesta del sostituto procuratore Laura Canovai.I motivi che scatenavano la rabbia del giovane non sono chiari. Secondo quanto accertato dagli investigatori non sembrano dipendere dall'abuso di sostanze stupefacenti e dalla conseguente richiesta di soldi mentre poteva capitare qualche bicchiere di troppo. Negli ultimi tempi il venticinquenne non lavorava e si era rinchiuso ancora di più in se stesso impedendo a chiunque di entrare nella sua camera. Una situazione complessa di insofferenza e rabbia le cui cause, probabilmente, vanno ricercate nel tempo. I genitori del 25enne infatti, si sono separati quando era piccolo e poco dopo la madre è morta. I tentativi di fare seguire il giovane da un professionista però, sono falliti uno dopo l'altro.