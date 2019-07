22.07.2019 h 13:42 commenti

Rende la vita impossibile ai vicini di casa, il tribunale la costringe a curarsi

Libertà vigilata per una sessantenne indagata per stalking nei confronti della famiglia dirimpettaia. La donna ha presentato ricorso al Riesame che ha confermato la misura di sicurezza emessa dal tribunale su richiesta della procura

Candele accese e biglietti con minacce esplicite lasciati sul pianerottolo, liti continue, rumori fatti apposta per disturbare la quiete della famiglia dirimpettaia composta da marito e moglie con figli piccoli. Una storia di stalking condominiale che ha finito per mettere nei guai una ex infermiera di 60 anni che, più volte querelata dai vicini di casa, è stata infine indagata dalla procura. Per la sessantenne, che abita da sola in un appartamento di una palazzina in via Valentini, il sostituto Laura Canovai ipotizza il reato di atti persecutori. Non solo: Canovai ha chiesto e ottenuto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Prato la misura di sicurezza della libertà vigilata finalizzata a sottoporre la sessantenne ad un percorso specifico in grado di ridurre e calmare l'atteggiamento ossessivo denunciato dai vicini. Una misura confermata dal tribunale del Riesame a cui l'ex infermiera ha presentato ricorso.

Non sono chiari i motivi che hanno provocato una così forte ostilità, tanto forte da trasformare il rapporto di vicinato in un vero e proprio inferno. Un rapporto impossibile che a più riprese ha preoccupato la famiglia fino a convincerla a querelare sistematicamente la sessantenne per i suoi comportamenti.



