Religiosi accusati di violenza sessuale, l'ex vescovo Agostinelli chiamato sul banco dei testimoni

Nuova udienza del processo per i presunti abusi sessuali ai danni di un ragazzo minorenne che frequentava la comunità 'I discepoli dell'Annunciazione', soppressa dalla Santa Sede dopo una visita apostolica. Due gli imputati: il fondatore e un suo collaboratore

“Convocai padre Giglio tra la fine del 2018 e l'inizio del 2019 per chiedergli conto delle accuse mosse nei suoi confronti. Lui cadde dalle nuvole, era scandalizzato. Negò tutto e mi disse che dietro c'era altro, motivi di natura economica”. E' uno dei passaggi della lunga testimonianza resa dal vescovo emerito di Prato, Franco Agostinelli, nel processo che si sta celebrando davanti al tribunale di Prato a carico del fondatore della comunità 'I discepoli dell'Annunciazione, don Giglio Gilioli, 77 anni (avvocato Cristina Menichetti), e di uno dei suoi collaboratori, Lucio Fossanova, ex seminarista di 40 anni (avvocato Carlotta Taiti). Tutti e due sono accusati di violenza sessuale aggravata su un giovane ancora minorenne all'epoca dei presunti fatti collocati nel periodo 2008-2012. Una vicenda lontana nel tempo, emersa dopo tanti anni, nel 2020, quando il giovane denunciò di essere stato vittima di attenzioni particolari durante la sua permanenza nella comunità a cui la famiglia lo aveva affidato. “Vennero da me due preti – le parole di Franco Agostinelli – e mi informarono delle confidenze ricevute dal ragazzo. Si faceva riferimento ad un comportamento invadente da parte di padre Giglio che veniva accusato di essere un plagiatore. Io chiamai e incontrai padre Giglio, gli parlai e lui si scandalizzò e respinse ogni addebito dicendo che aveva sempre aiutato la famiglia del giovane, una famiglia numerosa con difficoltà economiche. Poi gli aiuti erano un po' diminuiti e padre Giglio mi disse che era questo il motivo delle accuse”.

Il vescovo emerito, rispondendo alle domande del pubblico ministero Valentina Cosci (titolare dell'inchiesta anche il pm Laura Canovai), ha parlato della comunità: “Quando arrivai a Prato, nel 2013, tra le prime cose che feci, mi interessai di quella associazione che non conoscevo e che mi pareva un po' strana. Aveva sedi a Prato, in Lunigiana e in Garfagnana. Feci una visita apostolica per capire meglio: non mi era chiaro l'indirizzo educativo e volevo approfondire, saperne di più. Una visita apostolica fu ordinata anche dalla Santa Sede dopo che io, venuto a conoscenza delle accuse contro padre Giglio, andai alla Congregazione della Fede a Roma per sapere come dovevo comportarmi, cosa dovevo fare. Il giudizio rilasciato dopo la visita, fu molto severo: furono rilevate anomalie in ordine al diritto canonico, tanto che la comunità fu sciolta”.

Il pubblico ministero ha chiesto al vescovo emerito di specificare meglio le accuse che gli venivano riferite su don Giglio: “Non ricordo di preciso – la risposta – mi ricordo che tra i frequentatori della comunità, sia religiosi che laici, c'era chi mostrava preoccupazione e chi, invece, difendeva a spada tratta il fondatore e i suoi collaboratori”.

Gli avvocati della difesa hanno chiesto a Franco Agostinelli quali rapporti sono intercorsi con la mamma del ragazzo: “L'ho vista una volta sola, mi parlò della situazione familiare, mi disse delle difficoltà economiche – la risposta – ho incontrato la donna una volta sola ma solo che si lamentava perché don Giglio non passava più gli aiuti sufficienti e necessari. So che gli aiuti erano stati un po' tagliati”.

Un'inchiesta delicata quella che ha portato al processo a carico dei due imputati. Nelle carte dell'accusa si parla di abusi – carezze, baci, toccamenti, palpeggiamenti – che il giovane sarebbe stato costretto a subire per evitare di “essere cacciato dalla comunità e non poter esaudire il desiderio di diventare sacerdote”. Il racconto del giovane, reso anche in sede di incidente probatorio nel corso delle indagini preliminari, è stato ritenuto credibile. Sul registro delle notizie di reato finirono una dozzina di persone ma davanti al giudice del dibattimento sono finiti solo don Giglio Gilioli e l'ex religioso Lucio Fossanova. Archiviate, su richiesta della procura, le posizioni di tutti gli altri indagati.







