Religiosi accusati di violenza sessuale, svolta nell'inchiesta dopo l'incidente probatorio del fratello maggiore

Il procedimento è durato tutta la giornata di venerdì. Il giovane, rispondendo a tutte le domande, ha confermato quanto dichiarato all'inizio dell'inchiesta

Il procedimento penale e quello canonico si sono incontrati nel dicembre 2019 quando il vescovo Nerbini su propria iniziativa senza sapere che la Procura stava già indagando sulla vicenda, ha consegnato un dossier di informazioni raccolte nell'ambito del processo amministrativo penale canonico tuttora in corso disposto a settembre dalla Congregazione per la dottrina della fede dopo che uno dei fratelli, a giugno del 2019, ha raccontato quanto avrebbe subito al predecessore di Nerbini, Franco Agostinelli.

E' stato un lungo incidente probatorio quello che venerdì, 10 luglio, ha visto protagonista il maggiore dei due fratelli pratesi presunti vittime di abusi quando, minorenni, erano stati affidati dalla famiglia a “I discepoli dell'Annunciazione”, comunità con sede a Prato e anche in Garfagnana e Lunigiana, soppressa lo scorso dicembre dal Vaticano per irregolarità. Il giovane, che oggi ha quasi 30 anni, per tutta la giornata ha risposto alle domande dei sostituti procuratori Laura Canovai e Valentina Cosci e della difesa degli oltre dieci indagati confermando in sostanza le dichiarazioni rilasciate durante le fasi iniziali dell'inchiesta che la procura ha aperto sulla scorta di una segnalazione del servizio sociale che segue i due fratelli e la loro famiglia. Rispetto al racconto del fratello minore che è più ampio, pesante e coinvolge più religiosi, il quadro descritto dal giovane al gip Francesca Scarlatti è più circostanziato nei contenuti e nel frangente temporale. In particolare il ragazzo avrebbe subito abusi nella sede della comunità in via Saffi a Iolo quando non era ancora maggiorenne e anche subito dopo il compimento dei 18 anni. Quindi oltre 10 anni fa. Non sarebbe invece mai andato nella sede principale di via Bologna dove la comunità si è trasferita da Iolo. Il giovane accusa in particolare due dei religiosi indagati tra cui don Giglio Gilioli, fondatore dell'associazione. L'inchiesta quindi, ritrova slancio e questo nonostante il fratello minore non sia ancora stato oggetto di incidente probatorio. E' come se gli inquirenti seguissero due filoni distinti che non si influenzano reciprocamente. La Procura, soddisfatta dell'esito del procedimento-fiume di ieri, sembra pronta a tirare le conclusioni dell'indagine.