Religiosi accusati di violenza sessuale, nel diario di uno dei fratelli le tracce degli abusi

Avanti senza sosta le indagini della procura e della Squadra mobile sui presunti abusi avvenuti tra il 2008 e il 2016 all'interno della comunità 'I discepoli dell'Annunciazione' su due fratelli che all'epoca dei fatti erano minorenni. Rivelazioni importanti dal diario di uno dei ragazzi. L'elenco degli indagati potrebbe salire da 9 a 13

Starebbe parlando molto il diario di uno dei due fratelli che hanno raccontato di aver subito violenza sessuale durante gli anni trascorsi come ospiti dell'associazione 'I discepoli dell'Annunciazione”, soppressa dal Vaticano nei mesi scorsi per, questa la motivazione precisa, “gravi mancanze riguardanti il carisma e lo svolgimento della vita religiosa all'interno della comunità, oltre che dal venir meno degli aderenti”. Le presunte violenze risalirebbero al periodo 2008-2016 quando i fratelli avevano 10 e 15 anni. Gli uomini della Squadra mobile, coordinati dai sostituti Laura Canovai e Valentina Cosci, avrebbero rintracciato nel diario sequestrato durante le perquisizioni nelle sedi della comunità, la principale a Prato in via Bologna, e le altre ad Aulla e a Calomini in provincia di Lucca, particolari che aggiungerebbero dettagli sulle presunte violenze e che potrebbero allungare il già corposo elenco di indagati. Elenco che al momento conta nove tra sacerdoti, compreso il fondatore della comunità don Giglio Gilioti, frati e religiosi tornati a vita laica. Stesse accuse per tutti: violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo. Le stesse che la procura potrebbe muovere ad altre quattro persone appena i nomi e i soprannomi, che gli inquirenti già conoscono, saranno abbinati a persone precise, identificabili e identificate.Il lavoro della procura è incessante: oggi sono continuati gli interrogatori degli indagati le cui dichiarazioni vengono attentamente sovrapposte a quanto denunciato dai due fratelli: quello che ha messo nero su bianco le accuse contro il fondatore de 'I discepoli dell'Annunciazione' e degli altri religiosi, e quello che ha confermato tutto ma senza presentare querela. Un terzo fratello, che ha detto di non aver mai subito le attenzioni dei sacerdoti e dei frati, avrebbe detto di sapere cosa avveniva dentro la comunità che sarebbe stata un punto di riferimento per una quarantina di ragazzi e bambini.Servono altri riscontri per consolidare l'inchiesta che a quasi una settimana da quando è stata resa pubblica, non ha ricevuto altre denunce. Nessuno, in questi giorni, si è fatto vivo in procura e in questura per dare contributi alle indagini. Va avanti intanto il processo canonico aperto la scorsa estate dal vescovo Franco Agostinelli che per primo, a ridosso dell'avvicendamento con il successore, il vescovo Giovanni Nerbini, ha raccolto la denuncia dei presunti abusi. Quel processo sta facendo il suo corso, esattamente come l'onchiesta che la procura ha aperto sulla scorta di una segnalazione del servizio sociale che segue i due fratelli e la loro famiglia; oggetto della segnalazione, il racconto emerso durante un percorso psicoterapico fatto da uno dei due ragazzi.